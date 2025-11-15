본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]15도 안팎 큰 일교차에 약한 비

심성아기자

입력2025.11.15 20:23

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일요일인 16일은 15도 안팎의 큰 일교차에 대체로 맑겠으나 늦은 오후부터 중부지방을 중심으로 약한 비가 예보됐다.

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 학생들이 잔뜩 웅크린채 등교하고 있다. 2025.10.27 조용준 기자

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 학생들이 잔뜩 웅크린채 등교하고 있다. 2025.10.27 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

예상 강수량은 수도권과 강원도 5㎜ 미만, 충청권과 전북 1㎜ 안팎이다. 해발고도 1000ｍ 이상 강원도 산지에는 비 대신 눈이 내리는 곳도 있겠다.


아침 최저기온은 0~10도, 낮 최고기온은 15~21도로 예보됐다.

내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 다만 서울과 인천, 경기 남부는 국외 미세먼지 유입으로 밤에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.


강원 동해안을 중심으로 건조특보가 발효돼 대기가 매우 건조하겠고, 바람도 강하게 불겠으니 화재 예방에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~3.5m, 서해 0.5~3.0m, 남해 0.5~1.5m로 예상된다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

민망해서 못 입겠다 할 땐 언제고…불황에도 역대급 실적 낸 K운동복 민망해서 못 입겠다 할 땐 언제고…불황에도 역대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'또 사상 최고' 일본 쌀값 5㎏에 4만650원…한국서 쌀 쇼핑

"포장 멀쩡해도 '이 냄새' 나면 당장 버려"…전문가가 밝힌 즉석밥 위험 신호

연말 다가오는데 유럽도 연차 못 쓰는 직장인 수두룩…"재정적 여유 부족"

식욕 감소는 '입덧'처럼 찾아왔다

'전세계 완판'…"다이소에서 2천원이면 산다"던 33만원짜리 아이폰 포켓

"감히, 격 떨어지게" 샤넬 걸치던 콧대…'2000원 중국 옷'에 우르르

"세금 아깝다, 네 나라로 돌아가"…현관문에 붙어있는 정체불명의 쪽지

새로운 이슈 보기