백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유[시사쇼]

알카에다 전투원 출신인 아메드 알샤라 시리아 대통령이 사상 최초로 백악관을 방문했다. 시리아 대통령의 백악관 방문도 사상 처음이며, 더욱이 테러 조직 출신이라는 그의 이력은 미국 사회에 큰 파장을 일으켰다. 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 우파 단체들은 이번 회담에 강력히 반발했지만, 트럼프는 중동 평화 구상이라는 더 큰 그림을 위해 파격적인 선택을 감행했다.

알카에다 전투원 출신 과거 논란…회담 전체 비공개

10일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 백악관을 방문한 아메드 알샤라 시리아 대통령(오른쪽)과 인사를 나누고 있다.

알샤라 대통령의 과거는 논란의 중심에 서 있다. 사우디아라비아로 이주한 시리아 부유층 집안 출신인 그는, 중동 지식인 계층 가정의 세속적 분위기 속에서 성장했다. 하지만 2001년 9·11 테러와 이어진 이라크 전쟁은 그의 인생 궤적을 완전히 바꿔놓았다. 당시 중동 청년들 사이에 퍼진 반미 의식과 이슬람 원리주의에 심취한 그는 대학 생활을 중단하고 알카에다 이라크 지부에 자원입대했다.

약 5년간 전투원으로 활동한 그는 2006년 미군과의 교전에서 포로로 잡혀 5년간 수용소에 수감되었다. 석방 후에는 시리아로 건너가 내전에 참여했으며, 알카에다 산하 조직에서도 활동했다. 그러나 2016년을 전환점으로 그가 속한 조직은 알카에다와 결별을 선언했다. 이후 시리아 내 여러 반군 조직을 통폐합해 현재의 하야트 타흐리르 알샴(HTS)을 창설했고, 2024년 12월 알 아사드 정권을 무너뜨리며 집권에 성공했다.

이러한 이력 때문에 그는 미국 테러리스트 명단에 올라 있었다. 트럼프 대통령은 회담을 위해 알샤라 대통령이 미국에 도착하기 이틀 전에야 이 명단에서 그의 이름을 삭제했다. 또한 일반적으로 외국 정상들이 사용하는 백악관 정문이 아닌 측면 출입구를 이용하게 하는 등, 이번 회담이 지나치게 이슈화되는 것을 피하려는 노력이 역력했다.

트럼프 중동 평화구상 성공 위해 꼭 필요한 시리아

트럼프 대통령이 이처럼 큰 정치적 부담을 무릅쓰고 알샤라 대통령을 초청한 이유는 명확하다. 시리아는 중동에서 미국의 전략적 이익을 실현하는 데 핵심적인 위치를 차지하고 있기 때문이다. 트럼프 행정부가 추진 중인 이스라엘-하마스 휴전 중재와 중동 평화 구상이 성공하려면, 시리아가 친미 정권으로 남아야 한다는 것이 전제 조건이다.

과거 알 아사드 정권 시절 시리아는 친러시아·친이란 국가였다. 러시아는 시리아의 공군 기지와 해군 기지를 조차하며 중동 지역 분쟁에 개입할 수 있는 발판을 마련했고, 그 대가로 알 아사드 정권을 군사적으로 비호했다. 시리아는 사실상 러시아의 중동 전략에서 가장 중요한 노둣돌 역할을 했던 것이다.

하지만 알 아사드 정권이 붕괴된 지금, 상황은 달라졌다. 현재 시리아 임시 정부는 러시아와 맺은 조차 협정을 당장은 유지한다고 밝혔지만, 실질적으로는 친미 노선으로 선회할 가능성이 크다. 시리아 반군 세력에게 러시아는 오랫동안 적을 지원해온 국가이기 때문이다. 만약 미국과의 협력이 강화된다면, 기존 협정은 자연스럽게 깨질 것으로 예상된다.

시리아가 친미 정권 또는 최소한 미국과 러시아 사이에서 중립을 지키는 국가로 자리 잡는다면, 중동 확전을 막는 중요한 완충지대가 될 수 있다. 시리아 주변에는 친이란 계열 군벌들이 다수 분포해 있는데, 시리아가 친미 정권이 되면 이들의 활동을 상당 부분 차단할 수 있다. 또한 러시아와 이란의 중동 무력 개입도 배후에서 막을 수 있어 지역 안정성이 크게 향상될 것으로 전망된다.

시리아는 최근 친서방 노선을 적극적으로 표방하고 있다. 3월 새 헌법을 발표하며 개방적이고 세속주의적인 정책을 추진하겠다고 선언했다. 이슬람 원리주의와의 결별을 천명했고, 여성 장관을 발탁하는 등 튀르키예나 두바이처럼 현대적이고 실용적인 국가 모델을 지향하고 있다. 삼권분립과 여성 인권을 강조하는 민주주의적 요소도 이전 정권보다 강화되어 국제 사회의 환영을 받았다.

하지만 우려스러운 부분도 존재한다. 공직자는 여전히 이슬람 신도여야 한다는 법이 유지되고 있으며, 대통령이 전체 국회의원의 30%를 직접 임명할 수 있는 권한을 가지고 있다. 시리아 정부는 이를 '과도기적 조치'라고 설명하지만, 민주주의 국가로 가기에는 아직 부족하다는 평가가 나온다. 만약 정권이 바뀌거나 쿠데타가 발생한다면 이러한 법이 독재의 도구로 악용될 가능성도 배제할 수 없다.

무엇보다 시리아의 정치적 기반은 여전히 취약하다. 현재 집권 세력인 HTS는 하나의 단일 조직이 아니라 수백 개의 이슬람 원리주의 단체와 군벌들의 연합체다. 스펙트럼이 워낙 넓기 때문에 이러한 통합이 얼마나 오래 유지될지 알 수 없다. 더욱이 러시아와 이란이 현재 우크라이나 전쟁과 이스라엘과의 갈등으로 정신이 없는 틈을 타 시리아 정권 교체가 이루어졌지만, 이 두 나라가 대외 문제를 해결한 후에는 다시 시리아 정세에 개입할 가능성이 높다.

미국 내 반발과 대시리아 제재 장벽…넘어야 할 산 많아

트럼프 대통령의 결단은 미국 내에서도 거센 논란을 불러일으켰다. 특히 '미국을 다시 위대하게(MAGA)'라는 구호를 외치는 트럼프의 핵심 지지층인 우파 단체들은 극렬하게 반대하고 있다. 이들에게 이슬람 문제는 민감한 이슈였고, 알카에다 출신 인물이 백악관에 입성했다는 사실은 차원이 다른 충격으로 받아들여졌다.

더욱 큰 문제는 미국 의회다. 2019년 제정된 '시저법'이라 불리는 대시리아 경제 제재법이 여전히 유효하다. 이 법은 시리아와 직접 금융·무기 거래를 한 국가뿐만 아니라 제3자까지 규제하는 세컨더리 보이콧을 포함하고 있어 강력한 제재 수단이다. 문제는 이 법을 해제해야만 미국과 시리아의 국교 정상화가 가능한데, 대통령 권한만으로는 해제할 수 없다는 점이다.

의회 승인이 필요한 상황에서 민주당은 당연히 반대 입장이고, 공화당 내에서도 상당수가 부정적이다. 트럼프 행정부는 시리아 과도 정부가 친서방 노선을 걷고 있으며 알샤라 대통령도 과거와는 다르다고 설득하고 있지만, 보수 강경파는 전혀 신뢰하지 않는다. '어떻게 저런 사람들과 정치적 거래를 하느냐'는 비판까지 나오는 상황이다.



여야 대치가 심화된 미국 정치 상황도 발목을 잡고 있다. 최근 가까스로 정부 셧다운 합의가 통과된 마당에, 민주당이 시리아 관련 법안을 도와줄 가능성은 낮다. 만약 국교 정상화가 지지부진해지면 시리아 정부는 미국 지원을 기다리지 못하고 다시 러시아로 눈을 돌릴 수 있다. 그렇게 되면 트럼프 대통령의 중동 평화 구상은 물거품이 될 위기에 처할 수도 있다. 중동 정세의 복잡한 역학 관계 속에서 시리아가 어느 방향으로 나아갈지는 앞으로 수개월간의 전개 상황에 달려 있다.





이현우 기자



