◆고용노동부 <국장급 전보> ▲충북지방노동위원회 위원장 이창길
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]고용노동부
2025년 11월 16일(일)
◆고용노동부 <국장급 전보> ▲충북지방노동위원회 위원장 이창길
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값
"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…출시하자마자 전세계서 '완판'
"촌스러워, 오히려 돈 펑펑 쓰더라"…지갑 대신 폰으로 다하는 Z세대 '이것' 기피[세계는Z금]
"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장
민망해서 못 입겠다 할 땐 언제고…불황에도 역대급 실적 낸 K운동복
"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장
"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성
백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유
'진정한 엄친아' 26세 한국인 유학생, 일본 사법시험 합격…심지어 군필
고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화