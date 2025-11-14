본문 바로가기
코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝'

유현석기자

입력2025.11.14 14:33

00분 37초 소요
코스피가 3% 넘게 하락하면서 4030선으로 밀려났다.

코스피가 장중 2% 넘게 폭락하며 출발한 가운데 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 보다 2.61% 내린 4061.91에, 원/달러 환율은 4.2원 오른 1471.9원에 코스닥 7.95p(1.95%) 내린 900.422025으로 장을 시작했다. 11.14 조용준 기자

코스피가 장중 2% 넘게 폭락하며 출발한 가운데 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 보다 2.61% 내린 4061.91에, 원/달러 환율은 4.2원 오른 1471.9원에 코스닥 7.95p(1.95%) 내린 900.422025으로 장을 시작했다. 11.14 조용준 기자

코스피는 14일 오후 2시25분 기준 전거래일 대비 138.45포인트(3.32%) 하락한 4032.17을 기록했다.


이날 코스피는 전거래일 대비 2.61% 하락한 4061.91로 출발했다. 외국인과 기관의 동반 순매도가 강해지면서 오후들어 낙폭이 커지고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2조888억원과 6673억원을 순매도했다. 반면 개인은 2조7151억원을 순매수했다.


업종별로는 보험과 전기·전자가 5% 이상 빠졌다. 또한 기계·장비, 증권은 4% 이상 밀리고 있다. 이밖에 의료·정밀, 전기·가스 등은 3% 이상 하락하고 있다. 반면 섬유·의류와 제약은 소폭 오름세다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 5000원(4.86%) 하락한 9만7800원에 거래됐다. SK스퀘어 는 9.89% 급락하고 있으며 SK하이닉스 도 7.35% 밀리고 있다. 반면 HD현대중공업은 4.23% 오름세다.

코스닥은 전거래일 대비 16.33포인트(1.78%) 하락한 902.04를 기록했다.


투자자별로는 외국인과 기관이 각각 3060억원과 144억원을 순매도했다. 반면 개인은 3563억원을 순매수했다.


업종별로는 기계·장비와 비금속이 4% 이상 빠지고 있다. 또한 전기·전자, 화학, 건설 등은 3% 이상 밀리고 있다. 반면 출판·매체는 2.24% 오르고 있으며 제약도 소폭 상승하고 있다.


시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 6000원(1.09%) 오른 55만5000원에 거래됐다. 또한 에이비엘바이오 는 9.36% 급등하고 있으며 코오롱티슈진도 4.27% 오름세다. 반면 에코프로비엠은 5.31% 빠지고 있다. 또한 에코프로, 레인보우로보틱스 는 4% 이상 하락하고 있다. HLB, 클래시스도 1% 이상 빠지고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
