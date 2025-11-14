본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 동구, 스마트 관광 '아트패스' 가입자 2만 명 돌파

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.14 10:51

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주 동구청사 전경.

광주 동구청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주 동구는 스마트 관광플랫폼 '광주아트패스' 가입자가 2만 명을 돌파했다고 14일 밝혔다.


지난해 8월 정식 출시된 광주아트패스는 지역의 문화예술공간, 관광자원, 골목상권을 하나로 연결해 맞춤형 관광상품을 제공하는 광주형 스마트 관광플랫폼이다. 출시 10개월 만인 올해 6월 가입자 1만 명을 달성한 데 이어 지난 1일에는 가입자가 2만 명을 넘어서며 현재 2만 1,135명을 기록했다.

동구는 이번 성과에 감사의 뜻을 표하기 위해 2만 번째 가입자와 1만 9,999번째, 2만 1번째 가입자에게 '동구랑페이'와 '동구칠성 예술골목여행' 체험권을 증정하는 축하 이벤트를 진행했다.


동구는 '광주아트패스' 활성화를 위해 체류형 관광을 중심으로 한 대대적인 홍보도 추진 중이다. 지역 내 숙박업소 22곳과 연계해 1박 이상 머무를 경우 1박당 최대 30% 할인(2만 원 한도), 연계 체험 프로그램은 50% 할인(최대 2만5,000 원) 혜택을 제공하는 '동(東)네라이프' 프로그램을 운영하며 관광객 유입 확대에 나서고 있다.


현재 광주아트패스는 299개 지역 가맹사를 중심으로 지역 상권 회복에 기여하고 있다. ▲동구 주요 미술관·박물관을 8천 원에 관람할 수 있는 '뮤지엄패스' ▲동명동 인기 카페를 합리적인 가격으로 즐기는 '동명커피패스' ▲지역 맛집을 테마로 한 '미미패스' 등 다양한 상품을 선보이며 관광 소비 패턴의 변화를 이끌고 있다.

최근 막을 내린 '2025 광주디자인비엔날레' 연계 관광상품은 출시 두 달 만에 1,000건이 전량 매진되는 등 관광객들의 이용률이 지속적으로 증가하고 있다.


임택 동구청장은 "광주아트패스는 단순한 관광 플랫폼을 넘어 지역 문화와 골목상권을 잇는 지속가능한 관광 모델로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 관광객과 지역이 함께 성장하고 상생하는 관광생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 배터리[한국형 저가배터리 온다] "십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

JYP, 美타임 선정 '2026 지속가능 성장기업' 세계 1위

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

'온실가스 감축'의 승부처…무공해차 지원사업, 성공할까

새로운 이슈 보기