10만 년 전 구석기 문화 엿보는 '뗀석기 in 용호동'전시

대전에서 가장 오래된 용호동 유적은 10만 년 전에 살았던 구석기 문화로 이를 엿볼 수 있는 전시회가 열린다.

대전선사박물관은 박물관 2층 특별전시실에서 '뗀석기 in 용호동' 전시를 지난 11일 개막해 내년 5월 31일까지 계속된다.

이번 특별전은 대전 대덕구에 위치한 용호동 유적에서 출토된 석기들을 통해 10만 년 전 우리 고장에 살았던 구석기 문화를 소개한다.

용호동 유적은 대전에서 가장 오래된 구석기 유적으로 대전의 역사가 시작된 곳이다. 대전 석봉정수장을 건설하던 중 발굴돼, 구석기 중기와 후기에 해당하는 4개의 문화층에서 4235점의 뗀석기와 불 땐 자리, 석기제작터 등이 확인됐으며, 주요 전시 유물로는 슴베찌르개와 주먹도끼, 갈린 석기 등이 있다.

용호동 유적에서 발굴된 유물들은 학계에 그 가치를 인정받아 2006년에 대전광역시 기념물로 지정됐다.

김선자 대전선사박물관장은 "용호동 유적은 우리 고장, 대전의 10만 년 역사를 살펴볼 수 있는 유적으로 이번 특별전을 통해 우리 고장의 구석기 문화를 이해하고, 선사 문화에 대한 관심과 흥미를 높일 수 있기를 기대한다"고 말했다.

또한 특별전과 연계해 박물관 아카데미 '한국의 구석기 유적', 박물관탐험대 '구석기인의 도구, 뗀석기'를 운영한다. 이 교육 프로그램은 구석기를 주제로 한 성인 대상 인문학 강좌와 어린이 가족 대상 뗀석기 제작 체험으로 자세한 일정과 내용은 대전선사박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

전시 관람은 휴관 일인 월요일을 제외한 매일 오전 10시부터 오후 6시까지로 사전 예약이나 별도의 관람료 없이 누구나 가능하다.





