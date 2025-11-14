본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

10만 년 전 구석기 문화 엿보는 '뗀석기 in 용호동'전시

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.14 09:57

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전선사박물관 특별전...석봉정수장 건설 당시 4235점 발견

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전에서 가장 오래된 용호동 유적은 10만 년 전에 살았던 구석기 문화로 이를 엿볼 수 있는 전시회가 열린다.


대전선사박물관은 박물관 2층 특별전시실에서 '뗀석기 in 용호동' 전시를 지난 11일 개막해 내년 5월 31일까지 계속된다.

이번 특별전은 대전 대덕구에 위치한 용호동 유적에서 출토된 석기들을 통해 10만 년 전 우리 고장에 살았던 구석기 문화를 소개한다.


용호동 유적은 대전에서 가장 오래된 구석기 유적으로 대전의 역사가 시작된 곳이다. 대전 석봉정수장을 건설하던 중 발굴돼, 구석기 중기와 후기에 해당하는 4개의 문화층에서 4235점의 뗀석기와 불 땐 자리, 석기제작터 등이 확인됐으며, 주요 전시 유물로는 슴베찌르개와 주먹도끼, 갈린 석기 등이 있다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

용호동 유적에서 발굴된 유물들은 학계에 그 가치를 인정받아 2006년에 대전광역시 기념물로 지정됐다.

김선자 대전선사박물관장은 "용호동 유적은 우리 고장, 대전의 10만 년 역사를 살펴볼 수 있는 유적으로 이번 특별전을 통해 우리 고장의 구석기 문화를 이해하고, 선사 문화에 대한 관심과 흥미를 높일 수 있기를 기대한다"고 말했다.


또한 특별전과 연계해 박물관 아카데미 '한국의 구석기 유적', 박물관탐험대 '구석기인의 도구, 뗀석기'를 운영한다. 이 교육 프로그램은 구석기를 주제로 한 성인 대상 인문학 강좌와 어린이 가족 대상 뗀석기 제작 체험으로 자세한 일정과 내용은 대전선사박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.


전시 관람은 휴관 일인 월요일을 제외한 매일 오전 10시부터 오후 6시까지로 사전 예약이나 별도의 관람료 없이 누구나 가능하다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 확산 중" 경고 사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

히틀러 DNA 분석한 英 다큐 "성호르몬 결핍 '칼만 증후군' 농후"

이틀 일하고 그만뒀더니…"180만원 물어내라" 강남 치과 '퇴사 약정' 논란

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기