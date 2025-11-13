현대캐피탈, 주요 차종 저금리·무이자할부 프로모션

아이오닉 5·6, 코나EV 36개월

할부구매 시 1.8% 금리 적용

현대캐피탈은 현대자동차, 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 117,400 전일대비 1,200 등락률 -1.01% 거래량 173,966 전일가 118,600 2025.11.13 11:00 기준 관련기사 기아, '노사 합동 사랑나누기' 기부 캠페인 실시"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야" "아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야" 정의선이 그리는 현대차의 내일 전 종목 시세 보기 close 주요 차종에 대한 저금리와 무이자 할부 등 다양한 혜택을 담은 금융 프로모션을 시행한다고 13일 밝혔다.

현대캐피탈은 주요차종 금융프로모션을 시행한다. 현대캐피탈

우선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 274,250 전일대비 1,250 등락률 -0.45% 거래량 154,213 전일가 275,500 2025.11.13 11:00 기준 관련기사 정의선 "세계 문화 지형 변화에 기여"…제네시스, LACMA와 파트너십 체결현대차, 서울어린이대공원에 '현대차 정원' 개장현대차 지성원 전무, 디자인대상 대통령 표창…"브랜드 가치 높였다" 전 종목 시세 보기 close 주요 전기차종에 대해 원금 일부를 만기로 유예해 월 납입금 부담을 낮춘 '모빌리티 유예형' 할부 상품 금리를 1%대로 대폭 낮췄다.

아이오닉5·6, 코나EV를 현대캐피탈 모빌리티 유예형 할부(36개월)로 구매하면 1.8%의 금리를 적용한다. 이 금리로 차량가 4993만원 수준인 현대차 아이오닉5은 36개월 기준 월 23만원에 이용할 수 있게 된다.

기아 K5, K8과 니로도 36개월 모빌리티 일반형 할부로 이용하면 무이자, 48개월 할부로 이용할 경우 1.9% 저금리 혜택을 받을 수 있다.

해당 차종을 36개월 모빌리티 유예형 할부로 이용 시 1.9% 금리를 적용한다. 기아 K5, K8, EV6를 리스나 렌트로 이용하는 고객들은 월 납입금을 낮춘 특별할인 프로모션 혜택을 활용할 수 있다.

소상공인과 자영업자들 활용 차량 특별 금융 혜택도 준다. 현대차 포터 일렉트릭과 기아 봉고(EV, LPG)를 모빌리티 유예형 할부(36개월)로 이용하면 각각 1.8%, 1.5%의 초저금리 혜택을 받을 수 있다.

현대캐피탈 관계자는 "연말을 맞아 고객들이 현대차그룹의 다양한 모델을 보다 합리적으로 구매하거나 임대해 이용하도록 금융 혜택을 강화했다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



