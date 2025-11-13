본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

현대캐피탈, 주요 차종 저금리·무이자할부 프로모션

문채석기자

입력2025.11.13 10:35

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아이오닉 5·6, 코나EV 36개월
할부구매 시 1.8% 금리 적용

현대캐피탈은 현대자동차, 기아 주요 차종에 대한 저금리와 무이자 할부 등 다양한 혜택을 담은 금융 프로모션을 시행한다고 13일 밝혔다.


현대캐피탈은 주요차종 금융프로모션을 시행한다. 현대캐피탈

현대캐피탈은 주요차종 금융프로모션을 시행한다. 현대캐피탈

AD
원본보기 아이콘

우선 현대차 주요 전기차종에 대해 원금 일부를 만기로 유예해 월 납입금 부담을 낮춘 '모빌리티 유예형' 할부 상품 금리를 1%대로 대폭 낮췄다.

아이오닉5·6, 코나EV를 현대캐피탈 모빌리티 유예형 할부(36개월)로 구매하면 1.8%의 금리를 적용한다. 이 금리로 차량가 4993만원 수준인 현대차 아이오닉5은 36개월 기준 월 23만원에 이용할 수 있게 된다.


기아 K5, K8과 니로도 36개월 모빌리티 일반형 할부로 이용하면 무이자, 48개월 할부로 이용할 경우 1.9% 저금리 혜택을 받을 수 있다.


해당 차종을 36개월 모빌리티 유예형 할부로 이용 시 1.9% 금리를 적용한다. 기아 K5, K8, EV6를 리스나 렌트로 이용하는 고객들은 월 납입금을 낮춘 특별할인 프로모션 혜택을 활용할 수 있다.

소상공인과 자영업자들 활용 차량 특별 금융 혜택도 준다. 현대차 포터 일렉트릭과 기아 봉고(EV, LPG)를 모빌리티 유예형 할부(36개월)로 이용하면 각각 1.8%, 1.5%의 초저금리 혜택을 받을 수 있다.


현대캐피탈 관계자는 "연말을 맞아 고객들이 현대차그룹의 다양한 모델을 보다 합리적으로 구매하거나 임대해 이용하도록 금융 혜택을 강화했다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

새로운 이슈 보기