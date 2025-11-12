코스피, 기관 매수세에 1%대 상승…4150선 마감

원/달러 환율이 등락을 이어간 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피 등이 표시돼 있다. 2025. 11.12 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 기관의 매수세에 힘입어 1%대 상승세로 장을 마감했다.

12일 코스피는 전일 대비 44.0포인트(1.07%) 상승한 4150.39에 거래를 마쳤다. 거래량은 3억2708만주로, 거래대금은 15조4252억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관이 9120억원을 순매수한 반면 외국인과 개인은 각각 4277억원, 4462억원을 순매도했다. 선물시장에서는 반대로 기관이 6024억원을 순매도했고 외국인과 개인이 각각 4533억원, 1115억원을 순매수했다. 프로그램매매는 차익거래에서 1649억원, 비차익거래에서 184억원의 순매수가 발생했다.

업종별로는 대부분의 업종이 상승했다. 증권업종이 5.71% 상승했고 금속 3.93%, 보험 3.84%, 금융 3.27%, 제약 2.51%, 종이목재 2.26%, 섬유의류 2.24%, 화학 2.17%, 운송창고 2.03%, 오락문화 1.86%, 음식료담배 1.85%, 유통 1.83%, 비금속 1.62%, 일반서비스 1.56% 등이 올랐다. 반면 전기가스 업종은 3.1% 빠졌고 전기전자, 통신업종도 약보합권에서 장을 마감했다.

시가총액 상위권 종목들은 삼성전자와 SK하이닉스가 약보합세를 보인 반면 대부분의 종목이 상승했다. LG에너지솔루션이 0.53% 올랐고 현대차 2.42%, KB금융 3.06%, 두산에너빌리티 0.26%, 한화에어로스페이스 1.27%, HD현대중공업 0.37%, 기아 2.24%, SK스퀘어 3.53%, 셀트리온 5.84%, NAVER 0.19%, 신한지주 4.36% 등이 강세였다.

이날 상승 종목 수는 788개사로, 하락 종목 수는 119개사로, 보합권은 21개사로 집계됐다. 3개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수는 2% 넘는 상승세를 보이며 900선을 돌파했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 22.24포인트(2.52%) 상승한 906.51에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1233억원, 2463억원 순매수한 반면 개인은 3615억원을 순매도했다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 상승했다. 알테오젠이 7.25% 상승했고 에이비엘바이오는 29.95% 상한가를 기록하며 시총 순위 5위권에 진입했다. 이외 에코프로비엠 1.11%, 펩트론 10.53%, HLB 3.07%, 리가켐바이오 17.56%, 삼천당제약 4.81%, 코오롱티슈진 7.56%, 보로노이 3.95% 등이 상승 마감했다. 반면 에코프로, 레인보우로보틱스, 파마리서치 등은 1% 안팎의 하락세를 기록했다.

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 2.5원 오른 1465.9원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



