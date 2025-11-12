김성태 기업은행장, 부산서 중소기업 현장 간담회 개최

부산 소재 중소기업 대표 20명 초청

현장의견 청취

임기 동안 12번 지역별 간담회 개최

IBK 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 500 등락률 +2.49% 거래량 1,288,478 전일가 20,100 2025.11.12 13:34 기준 관련기사 은행별 배드뱅크 출연금 조만간 확정…총 3600억원기업은행, 중소·중견기업에 1700억 규모 모험자본 공급기업은행, 해군·해병대 간부 특화카드 '복' 출시 전 종목 시세 보기 close 이 12일 현장 중심 경영의 일환으로 부산국제금융센터(BIFC)에서 부산 소재 중소기업 대표 20여 명을 초청해 중소기업 현장간담회를 개최했다고 밝혔다.

간담회에 참석한 중소기업 대표들은 불경기와 인력난으로 인한 경영 애로사항과 조선·해양산업 및 수출기업 지원 필요성 등 다양한 의견을 개진했다.

김성태 기업은행장은 2023년 취임한 이후 12번의 현장간담회를 통해 수도권, 충청, 호남, 경상권 등 전국을 순회하며 중소기업의 애로사항을 직접 해결하기 위해 노력하며 현장 중심 경영을 지속하고 있다.

이날 간담회에서 김 행장은 "전통 제조업을 영위하며 경제 발전을 주도해 온 기업부터 미래를 이끌어갈 혁신창업 기업까지 현장의 다양한 의견을 직접 들을 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "중소기업의 위기극복 지원을 최우선 과제로 설정하고 금융·비금융 지원을 적극 확대해 나가는 한편, 미래 성장 동력 확보와 기술력 우수기업 발굴·육성에도 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

12일 부산국제금융센터에서 열린 중소기업 현장 간담회에서 김성태 IBK기업은행장이 중소기업 대표들과 대화 하고 있다. 기업은행 AD 원본보기 아이콘





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>