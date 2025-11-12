본문 바로가기
[특징주]롯데에너지머티리얼즈, AI용 회로박 기대감에 3일째 강세…신고가

송화정기자

입력2025.11.12 09:31

롯데에너지머티리얼즈 가 3일 연속 큰 폭의 상승세를 지속하며 장중 52주 신고가를 기록했다.


12일 오전 9시20분 현재 한국거래소에서 롯데에너지머티리얼즈는 전일 대비 4050원(11.52%) 오른 3만9200원에 거래되고 있다. 장중 3만9400원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다. 롯데에너지머티리얼즈는 지난 10일 상한가를 기록한 데 이어 전일에도 9% 넘게 올랐다.

인공지능(AI)용 회로박 기대감이 주가를 밀어올린 것으로 보인다. 롯데에너지머티리얼즈는 최근 3분기 실적 발표와 함께 AI용 고부가 회로박, 에너지저장장치(ESS) 전지박 등 제품 포트폴리오 전환을 통해 미래 성장 기회를 빠르게 선점해 나가겠다고 밝힌 바 있다.


김예림 한국투자증권 연구원은 "AI용 회로박은 현재 공급이 제한적인 상황으로 롯데에너지머티리얼즈의 생산능력(CAPA) 전환 속도에 따라 출하가 확대될 것"이라며 "매출 비중은 2025년 9.2%에서 2026년 17%, 2027년 27%까지 상승하며 매출 성장과 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용할 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
