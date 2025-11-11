"1인당 6만원 뷔페, 8000원 내고 싸가세요" 中 5성급 호텔 파격

40위안 뷔페 블라인드 박스 SNS상 화제

중국 5성급 호텔에서 남은 음식을 파격적인 가격에 내놓아 화제다.

다상신문, 중화망 등 중국 다수 매체는 11일 "중국 항저우 궈쇼우쥔란 호텔은 최근 40위안(약 8200원) 뷔페 블라인드 박스를 출시했다"고 보도했다.

블라인드 박스를 내놓은 중국 호텔.

이 블라인드 박스는 매우 수요일부터 일요일, 오후 9시 15분부터 30분까지 15분 동안만 이용할 수 있다. 뷔페 테이블에 준비된 모든 음식(회와 해산물 제외)을 블라인드 박스(테이크아웃 용기)에 직접 포장해야 한다. 음료는 탄산음료, 코코넛 주스, 과일 주스 중에서 고를 수 있다.

최근 한 누리꾼이 샤오홍슈(중국판 인스타그램)에 해당 호텔 블라인드 박스 사진을 공개하면서 중국 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 됐다. 그는 손바닥만 한 사이즈의 테이크아웃 용기에 담아온 음식을 공개하면서 "급하게 담아오느라 내부 사진은 찍을 수 없었다. 꽤 신선하고 맛있었다"고 평했다. 이어 "오리구이, 돼지고기찜, 소고기, 소시지, 과일 등 먹거리가 다양했지만, 특히 디저트가 괜찮았다"면서 "초콜릿 맛이 진하고 식감도 부드러웠다. 다음에는 디저트만 담아와야겠다"고 했다.

호텔 블라인드 박스를 이용한 누리꾼이 샤오홍슈에 올린 사진.

해당 호텔 뷔페는 1인당 298위안(약 6만1300원)으로 약 30가지 요리가 제공된다. 해당 호텔 매니저 왕씨는 "많은 사람이 시간이나 예산 때문에 호텔 뷔페에 자주 오지 않는다"면서 "이러한 이벤트를 통해 많은 이들이 가벼운 마음으로 5성급 호텔을 이용하면 좋을 것 같다"고 말했다. 특히 그는 "신선한 재료를 이용했으며 식품 안전 기준과 위생 검사를 철저히 준수했다"고 강조했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



