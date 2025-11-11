본문 바로가기
"작품 목적 모르니 글도 잔인"…MC몽, '히틀러 초상화' 논란 일침

박지수인턴기자

입력2025.11.11 15:35

숏뉴스
인스타서 히틀러 초상화 보여
"사람의 야만을 표현한 작품"

MC몽이 자신의 SNS에서 공개한 히틀러 초상화. MC몽 인스타그램

가수 MC몽이 히틀러 초상화를 인테리어로 사용한 점에서 논란이 일자 "작품은 작품으로 이해해주시길 바란다"라며 입장을 전했다.


11일 MC몽은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이 그림은 옥승철 작가님의 초기 작품이다. 수염 부분을 빨대로 색을 표현해 사람의 욕심과 이기심, 누군가의 피를 빨아먹는 사람의 야만을 표현한 작품"이라고 설명했다.

이어 "작품이란 애초에 비난과 비하를 목적으로 만들어진 작품도 있다. 그걸 즐기는 애호가도 있다. 예술을 모르니 글부터 무식하게 쓰면 다인 줄 아는, 누군가의 목적을 모르니 당신들은 글을 너무 잔인하게도 마음대로 목적부터 만들고 쓰나 보다"라고 지적했다.

가수 MC몽. 밀리언마켓

끝으로 "저 히틀러 싫어한다. 전쟁을 일으키는 모든 이들을 싫어한다"라고 덧붙였다.


MC몽은 최근 자신의 SNS에서 집 내부를 공개했다. 이 모습에서 계단 끝 벽면에 아돌프 히틀러의 초상화가 보였고, 누리꾼들의 이목을 끌면서 비판의 목소리도 나왔다.


일부 누리꾼들은 "문제가 될 거라는 생각을 안 한 건가", "히틀러 초상화를 집에 걸어두는 이유가 궁금하다" 등의 반응을 보였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
