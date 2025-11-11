BNK부산은행, 모바일뱅킹 통합검색 전면 개편

“한 번의 검색으로 더 깊고 넓게”



의미 기반 검색·오타 보정 기능 도입

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 11일 모바일뱅킹 이용 편의성 강화를 위해 '한 번의 검색으로 더 깊고 넓게'라는 비전으로 통합검색 기능을 전면 개편했다.

이번 개편으로 새롭게 선보인 검색 서비스는 ▲메뉴 ▲금융상품 ▲이벤트 ▲지점·ATM 위치 ▲각종 증명서 등 모든 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있는 통합검색 화면을 구현했다.

또 자동완성·오타 보정 기능을 적용해 고객이 보다 정확하고 빠르게 원하는 결과를 찾을 수 있도록 했다. 여기에 인기검색어·최근검색어·연관검색어 제안 기능을 추가해 접근성과 확장성을 높였다.

'알림함 검색' 기능을 새로 도입해 고객이 받은 알림 메시지 내에서도 필요한 정보를 바로 찾을 수 있도록 했다.

이번 개편의 핵심은 '의미 기반 검색 기능'이다. 고객이 상품명이나 메뉴를 정확히 기억하지 못하더라도 입력한 단어의 의미를 인식해 관련 서비스를 자동 안내한다.

예를 들어 '학원비'를 입력하면 부산은행의 '모락(교육금융서비스)'이 자동으로 제시되는 식이다.

이주형 BNK부산은행 디지털금융그룹장은 "이번 개편은 고객이 어떤 단어를 입력하더라도 즉시 원하는 서비스에 도달할 수 있도록 설계한 것이 가장 큰 변화"라며 "앞으로도 검색 품질을 지속적으로 고도화해 모바일뱅킹 이용 경험의 완성도를 높여 나가겠다"고 말했다.

BNK부산은행은 이번 개편을 계기로 지속적인 검색 품질 관리 체계를 구축하고, 향후 맞춤형 추천 검색과 개인화 금융정보 제공 서비스를 순차적으로 확대할 계획이다.

BNK부산은행 모바일뱅킹 통합검색 화면. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>