연세대 이어 고려대도 집단 부정행위 적발…중간고사 전면 무효

고려대 비대면 시험서 문제 공유 정황 포착

"부정행위 묵과 못해"…중간고사 전면 무효화

고려대학교의 한 대형 비대면 교양과목에서 카카오톡 오픈채팅방을 통한 집단 부정행위 정황이 포착돼 학교가 해당 수업의 중간고사를 전면 무효화한 것으로 확인됐다.

10일 연합뉴스 보도에 따르면 논란이 된 과목은 '고령사회에 대한 다학제적 이해'로 약 1400명이 수강 중인 대형 비대면 온라인 강의다. 해당 과목은 지난달 25일 컴퓨터를 통한 비대면 온라인 중간고사를 실시했으나 일부 학생들이 시험 시간 중 오픈채팅방을 개설해 문제 화면을 공유하고 답안을 주고받은 것이 드러났다.

학교 측은 이틀 뒤인 지난달 27일 '중간고사 초유의 사태 발생과 관련하여'라는 제목의 공지를 통해 "지난 토요일(25일) 실시한 중간고사에서 집단적 부정행위가 발생했다는 다수의 제보가 있다"며 "명문사학에서 이 같은 일이 발생한 것에 대해 강의를 해주신 교수님들이 큰 충격을 받았다"고 밝혔다.

이어 "도저히 부정행위를 묵과할 수 없으므로 중간고사를 전면 무효화하는 특단의 조치를 내린다"고 말했다.

학교 측은 연합뉴스에 "학생들이 여러 채팅방에서 시험 화면을 캡처해 공유한 것으로 파악하고 있다"며 "부정행위를 한 학생들을 어떻게 처리할 것인지, 기말고사는 어떻게 치를 것인지 등을 논의 중"이라고 전했다.

한편 앞서 연세대학교에서도 '자연어처리(NLP)와 챗GPT' 강의의 비대면 중간고사에서 학생들이 생성형 인공지능(AI)을 활용해 답안을 작성한 정황이 포착됐다. 학교는 다수의 학생이 부정행위에 연루된 것으로 보고 조사에 착수했으며 적발된 학생들의 성적은 0점 처리하고 자수하지 않은 경우 유기정학 등 징계를 검토하고 있다.





