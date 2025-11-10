[포토] 사랑의 김장 나눔 하는 함영주 회장

함영주 하나금융지주 회장이 10일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 열린 '2025 모두하나데이 사랑의 김장 나눔' 행사에 참석, 김장을 하고 있다. 이날 하나금융 임직원들이 담근 김치는 지역사회에 기부될 예정이다.







