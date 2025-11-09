서울 시내버스노조, 수능날까지 파업 안한다…13일 노사 추가교섭

대학수학능력시험(수능) 하루 전인 오는 12일 파업 가능성을 거론했던 서울 시내버스노조가 수능 날까지 쟁의 행위를 하지 않기로 했다.

서울시내버스 노사는 9일 점곤 서울시버스노동조합 위원장과 김정환 서울시버스운송사업조합 이사장 명의의 공동성명을 통해 "노사는 시민의 교통 불편을 최소화하고 상호 신뢰와 성실한 교섭을 통해 현안을 원만히 해결하기 위해 공동으로 입장을 밝힌다"며 "노조는 오는 13일 추가 교섭을 진행하고 교섭하는 날까지는 쟁의행위를 실시하지 않는다"고 밝혔다.

아울러 "노사는 지난달 29일 선고된 동아운수 통상임금 항소심 판결을 참고해 노조의 주장에 대해 긴밀하고 심도 있게 교섭을 지속할 것"이라며 "시민들의 불편을 최소화하기 위해, 가능한 한 조속한 시일 내에 2025년도 단체협약 및 임금협정 체결에 이를 수 있도록 최선을 다한다"고 말했다.

서울시내버스 노사는 임금체계 개편 문제를 두고 6개월 넘게 임금·단체협약(임단협)을 진행하고 있다. 최근 2심 재판부는 2015년 동아운수 버스 노동자들이 상여금을 통상임금에 산입시켜달라며 사측에 제기한 소송에 대해 상여금이 통상임금에 해당한다며 노조의 손을 들어줬다. 이를 두고도 서울시내버스 노사는 엇갈린 입장을 내놓았다. 이에 노조 측은 수능을 하루 앞둔 오는 12일 전면 파업에 나설 수 있다고 압박에 나섰고 사측은 집중 협의를 통해 공동성명을 이끌어낸 것으로 알려졌다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



