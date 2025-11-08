박지원 의원 "김건희 뇌물 받는 것 세계 제일 금메달리스트"

김기현 의원 윤석열보다 비열한 '인간성'

오세훈 시장 언론탄압·'제2의 전두환' 비난

박지원 더불어민주당 의원 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 박지원 의원(전남 해남·완도·진도)이 12·3 비상계엄 이후 각종 정치적 의혹의 중심에 선 김건희 여사, 김기현 국민의힘 의원, 오세훈 서울시장을 향해 "왜 그 모양이냐"며 쓴소리를 냈다.

박 의원은 8일 자신의 페이스북을 통해 "오늘은 김건희, 김기현, 오세훈 세분이 기분 상하게 하는 날이 되었다"라며 "김건희는 뇌물 받는 것으로 세계 제일의 금메달리스트다"고 썼다.

국민의힘 대표를 지낸 김기현 의원을 향해 박 의원은 "김 전 대표는 치사한 남편이다. 자기가 한 일을 아내에게 씌운다면 윤석열보다 비열한 인간성이다"며 "당 대표 경선 때 초선의원 연판장으로 나경원 의원을 물리치게 한 대가이지 무슨 의례적 선물이냐. 의례적이라면 스카프 정도 아닐까"라고 날을 세웠다.

지난 6일 특검팀이 윤석열 전 대통령 부부 자택에서 압수한 로저비비에 클러치백과 관련, 김기현 의원은 이날 입장문을 내고 "제가 2023년 3월 당 대표로 당선된 후 아내가 김건희 여사에게 클러치백 1개를 선물한 사실이 있다"고 밝히면서 세간의 입살에 오르고 있다.

박 의원은 정치 브로커인 명태균씨와 함께 특검에 출석한 오세훈 시장을 향해서도 "오 시장은 방송사 TBS를 문 닫게 하고 뉴스공장 김어준씨를 쫓아낸 언론 탄압자다"며 "제2의 전두환이다. 명태균씨는 뻥은 있지만, 그가 말한 것은 다 증거를 대는 진실이었다"고 강조했다.

그러면서 박 의원은 "어쩌면 내란 세력들은 사람들이 다 그 모양이냐"고 일갈했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>