"나의 천직" '졸혼' 후에도 남편 곁 지키며 병간호…이외수 아내 전영자씨 별세

전영자씨 7일 별세

소설가 고(故) 이외수(1946∼2022)씨의 부인인 전영자씨가 지난 7일 별세했다. 향년 72세.

2021년 이외수 작가를 돌보던 고인. 이외수 작가 페이스북 캡처 AD 원본보기 아이콘

유족에 따르면 전씨는 전날 오전 10시쯤 강원도 춘천 자택에서 세상을 떠났다. 전씨는 강원 양구 출신으로, 1973년 미스 강원에 선발된 것으로 알려졌다. 춘천의 한 다방에서 DJ로 일하던 이씨와 만나, 1976년 11월 결혼했다.

전씨는 과거 EBS TV '다큐 여자'에 출연해 남편이 책상 앞에서 글을 쓰는 동안 쌀을 빌리러 다녔다고 고백했다. 그는 또 "글을 쓰며 평생을 살아야 하는 것이 남편의 천직이라면 작가 이외수의 아내로 살아가야 하는 것 역시 나의 천직이었는지도 모른다"고 회고하기도 했다.

고 이외수씨가 2013년 아내 전영자씨와 인천함을 방문해 찍은 사진. 이외수 SNS 갈무리 원본보기 아이콘

이 프로그램에서 고인은 "글을 쓰며 평생을 살아야 하는 것이 남편의 천직이라면 작가 이외수의 아내로 살아가야 하는 것 역시 나의 천직이었는지도 모른다"고 회고했다.

2018년 말 별거에 들어갔고, 2019년 '졸혼'(卒婚)을 선언했다. 당시 우먼센스 인터뷰에서 "(내) 건강이 나빠지면서 여러 생각이 들었다. 남편이 이혼을 원치 않아 졸혼으로 합의했다"고 토로했다. 하지만 2020년 3월 이씨가 쓰러지자 졸혼 종료를 선언했고 남편 곁을 지키며 병간호했다.

이씨가 2022년 세상을 떠나기 전까지 그의 곁을 지켰으며, 이후에는 춘천에서 혼자 생활한 것으로 알려졌다.

유족은 2남(이한얼(작가)·이진얼)과 며느리 설은영(조선일보 신춘문예 당선 작가)·김경미씨 등이 있다. 빈소는 춘천 호반병원 장례식장 특1호실, 발인 10일 오전 6시 30분.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>