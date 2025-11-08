본문 바로가기
[속보]정진우 서울중앙지검장 사의 표명

김진영기자

입력2025.11.08 11:59

수정2025.11.08 12:07

[속보]정진우 서울중앙지검장 사의 표명
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
