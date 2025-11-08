'월급 삭감' 초반부터 파격 행보 보이더니…새벽 3시에 회의 日 총리 논란

파격 업무 방식에 반응 엇갈려…우려 제기도

총리와 각료 월급 삭감하겠다는 방침도

다카이치 사나에 일본 총리가 중의원 예산위원회 출석을 앞두고 새벽 3시부터 업무 준비를 한 사실이 알려지면서 일본 사회에서 '워라밸(일과 삶의 균형)' 논란이 확산하고 있다.

7일 산케이신문 등 현지 언론은 다카이치 총리가 이날 오전 3시 공저에서 비서관들과 약 3시간 동안 회의를 진행하며 질의 내용과 대응 전략을 검토했다고 보도했다. 역대 총리들도 예산 심의 전 사전 준비를 해왔으나, 이처럼 새벽 시간대에 회의를 진행한 것은 매우 이례적이라는 평가다.

오전 9시에 열린 예산위원회 회의장에서는 총리의 업무 방식에 대한 우려가 직접 제기됐다. 사이토 겐 자민당 의원은 다카이치 총리가 취임 이후 아세안(ASEAN) 정상회의, 미일·한일·중일 정상회담, APEC 정상회의 등 연이은 외교 일정을 소화한 데 더해 국회 일정까지 강행하고 있다며 "과로가 걱정된다"고 지적했다.

지난달 30일 경주 APEC 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

그는 "좋은 성과를 위해서도 휴식이 필요하다"며 "적당히 게으름도 피우는 여유가 있어야 한다"고 조언했다. 그러나 다카이치 총리는 사이토 의원의 지적에 대해 별다른 언급을 하지 않고 답변을 이어갔다.

이에 일본 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "잠은 제대로 자는지 모르겠다", "판단력을 유지하려면 휴식이 필요하다"는 등 건강을 걱정했다. 반대로 "이 정도 열정이라면 믿고 따라가고 싶다", "리더가 솔선수범한다"는 응원도 있었다.

그러나 "본인은 물론 주변 참모들의 워라밸도 무너진다", "지속 가능한 리더십이 아니다", "새벽 3시 회의는 비상식적"이라는 비판 역시 적지 않았다.

이번 논란은 다카이치 총리가 자민당 총재로 선출된 직후 "워라벨이라는 말을 버리고 일하고 또 일하겠다"고 공언한 발언과도 연결된다. 노동단체와 과로사 유가족들은 이를 두고 "정부가 추진해온 근로자 보호 원칙을 정면으로 거스르는 발언"이라며 강하게 반발한 바 있다.

이에 기하라 미노루 관방장관은 "해당 발언은 결의를 표현한 것이지 워라밸 자체를 부정하는 취지는 아니다"라고 해명하며 상황 진화에 나섰다.

아울러 다카이치 총리는 최근 총리와 각료의 급여를 삭감하겠다는 방침도 밝힌 상태다. 그는 지난달 21일 취임 기자회견에서 총리와 내각 각료의 급여가 의원의 세비를 넘지 않도록 법을 개정하겠다고 예고했다. 이대로 총리와 내각 각료의 급여가 삭감되면 월급이 1000만원가량 줄어들게 된다.





