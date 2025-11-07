순금 키캡 보너스로 주는 中 회사…"스페이스바 하나에 수천만원"

프로그래머의 날 맞이해 우수 직원에 지급

중국 IT 기업 '인스타360'의 우수 직원 보너스가 화제다. 무려 순금 키보드 키캡을 지급하는 것으로 전해졌다. 현재 금 시세로는 수천만원에 달한다.

7일(현지시간) 홍콩 매체 '사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 360도 카메라 전문 제작사인 인스타360의 4년 연속 우수 직원 선물을 집중 조명했다. 앞서 인스타360은 지난달 24일 중국 '프로그래머의 날'을 맞아 우수 직원들에게 21개의 순금 키캡을 선물했다.

키캡은 컴퓨터의 키보드에 씌우는 자판을 뜻한다. 인스타360은 과거부터 프로그래머의 날을 기념해 금 키캡을 보너스로 지급해 왔는데, 지금까지 총 55개의 키캡을 나눠줬다고 한다.

최근 금값 상승으로 키캡의 가치는 첫해에 비해 2배 이상 올랐다. 특히 스페이스바 키캡의 경우 32만위안(약 6550만원)에 달하는 것으로 전해졌다.

매체에 따르면 인스타360은 금 키캡을 보너스로 지급하는 전통 때문에 중국 IT 업계에서는 '금 공장'이라는 별명으로 불린다. 지난 7월에는 창립 10주년을 맞이해 인턴을 포함한 전 직원에 0.36g 무게의 순금 스티커가 든 '금 블라인드 박스'를 선물했다. 해당 박스를 열면 "반짝이는 것은 금만이 아니라 당신도 마찬가지"라는 메시지가 적혔다.

그런가 하면 결혼을 하거나, 자녀를 가진 직원에게 1g짜리 '순금 코인'을 주기도 했다. 또 송년회에선 50g 순금 금괴를 증정한 일도 있었다.





