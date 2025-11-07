"새벽 배송 없애면 연간 54조 손실…소상공인도 타격"

한국로지스틱스학회 보고서 발표

"새벽배송, 뚜렷한 고용창출 효과"

새벽 배송 및 주 7일 배송 서비스가 중단될 경우 이커머스·택배업계 등이 연간 약 54조원의 손실을 떠안게 된다는 예측이 나왔다.

7일 국내 물류산업 학회 '한국로지스틱스학회'는 '새벽 배송과 주 7일 배송의 파급효과 관련 연구' 보고서를 통해 "새벽 배송과 주 7일 배송이 중단돼 택배 주문량의 약 40%가 감소하면 연간 54조3000억원의 손실이 발생한다"고 주장했다.

구체적으로는 쿠팡 등 이커머스 업체가 매출 33조2000억원 규모 타격을 입고, 소상공인 매출도 18조3000억원 줄어들 것으로 추산됐다. 택배업계도 2조8000억원대 손실을 볼 것으로 예상됐다.

학회 보고서는 국내 새벽 배송, 주 7일 배송이 전체 경제에 미치는 파급 효과도 분석했다. 해당 서비스의 최종 수요는 1조5400억원이었으며, 생산 유발액은 2조7200억원이다. 부가가치유발액은 1조2500억원이며, 수입 유발액도 3000억원에 달한다. 총 5조8000억원 규모의 경제 파급효과인 셈이다. 또 1만2000명의 취업 유발, 7000명의 고용 유발 효과가 발생했다.

보고서는 "새벽 배송 시장은 2015년 4000억원에서 2024년 11조8000억원 규모로 성장해 뚜렷한 고용 창출 효과를 거뒀다"며 "도시 교통 혼잡 완화 및 대기질, 도시환경 개선에도 긍정적인 영향을 미쳤다"고 했다.

이어 "소상공인들의 판로를 확대하고 빠른 배송이 이뤄지지 않으면 판매하기 어려운 제품도 판매를 가능케 했다"고 평가했다.

그러면서 "새벽 배송, 주 7일 배송 규제 시 국내 물류 서비스와 효율, 경쟁력 모두 하락할 것"이라며 "노동 보상, 휴식일 보장, 근무 안전 조건을 충족하는 관리된 허용이 필요하다"고 결론 지었다.

한편 전국민주노동조합총연맹 산하 전국택배노조는 지난달 22일 더불어민주당 주도로 출범한 '택배 사회적 대화 기구' 회의에서 새벽 배송 서비스를 자정에서 새벽 5시까지 금지하자고 주장했다. 과로 방지를 위한 조처다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



