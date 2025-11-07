본문 바로가기
"美, 엔비디아 최신 AI칩 저사양 모델도 中 수출 금지"

김민영기자

입력2025.11.07 13:34

시계아이콘00분 31초 소요
엔비디아 최신 AI칩 저사양 모델도 中 수출 불허

미국 도널드 트럼프 행정부가 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 칩 수정 버전의 중국 수출을 허용하지 않기로 결정한 것으로 전해졌다.


연합뉴스

연합뉴스

로이터통신은 6일(현지시간) 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션을 인용해 백악관이 다른 미국 연방 기관들에 이 같은 방침을 통보했다고 보도했다.

이 칩은 엔비디아의 최신 칩인 블랙웰의 성능을 낮춰 개발한 'B30A'라는 모델이다. 블랙웰 B200 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 서버는 이전 세대인 H100 기반 서버보다 AI 학습 시 3배, 추론 모델 실행 시 약 15배 더 강력한 성능을 보인다.


미국 AI 분야에서 미국의 우위가 위협받을 수 있다고 판단해 엔비디아 칩 수출을 제한하고 있다.


그러나 중국 시장을 포기할 수 없는 엔비디아는 B200의 성능을 낮춘 B30A를 제작했고, 이미 중국 고객사에 샘플을 제공한 것으로 알려졌다. 엔비디아는 트럼프 행정부가 입장을 재고하기를 기대하면서 B30A 칩 설계를 수정 중인 것으로 전해졌다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 B30A 칩의 중국 수출 허용을 위해 적극적인 로비 활동을 벌였다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
