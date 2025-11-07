본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"지역 현안, 대학과 해법 찾는다"…한림대, G-Lab@정선 포럼 개최

이종구기자

입력2025.11.07 12:24

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한림대, '정선 공간성의 재인식' 주제 지산학 협력 모색

한림대학교(총장 최양희) RISE협업센터는 지난 6일 정선 하이원리조트에서 '정선 공간성의 재인식'을 주제로 '한림 G-Lab@정선 공동 협의체 포럼'을 개최했다.

한림대학교 RISE협업센터가 지난 6일 정선 하이원리조트에서 '정선 공간성의 재인식'을 주제로'한림 G-Lab@정선 공동 협의체 포럼'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 한림대학교 제공

한림대학교 RISE협업센터가 지난 6일 정선 하이원리조트에서 '정선 공간성의 재인식'을 주제로'한림 G-Lab@정선 공동 협의체 포럼'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 한림대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 포럼은 정선 지역의 주요 현안을 논의하고 지속 가능한 발전 방안을 모색하기 위한 지산학(地産學) 협력의 장으로 마련됐으며, '한림대학교 교원뿐 아니라 정선읍장, 정선군청, 정선시설관리공단, 정선도시재생센터, 정선DMO사업단 등 정선 지역 기관과 기업 관계자 등이 참석했다.


행사에서는 ▲한림대학교 윤석기 교수의 '정선군 장사시설 이전 갈등 조정 방안' ▲김명준 교수의 '2026년 정선 동강할미꽃축제 성공 추진 전략' ▲조정래 교수의 '정선 지역주민 문화예술향유 증진을 위한 체류형 관광 콘텐츠 개발' 등 세 개의 주제 발표가 진행됐다. 이후 참석자들은 정선 지역 현안 해결을 위한 종합 토론을 통해 행정·산업·문화 각 분야의 협력 방향을 논의했다.

김명준 G-Lab@정선 책임교수는 "이번 포럼은 지역이 직면한 문제를 대학과 함께 고민하며 해법을 모색한 의미 있는 자리였다"며 "정선 지역의 지속 가능한 발전을 위해 대학의 연구 역량과 지역 자원을 연계한 후속 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

"앱 따라가도 없어"…자취 감춘 붕어빵 노점

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

'밤샘' 대신 '칼퇴'로 바뀐 국감…국감 시간 지난해보다 10% 짧아져

새로운 이슈 보기