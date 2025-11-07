‘포항∼영덕 고속도로’ 개통… 동해안 광역경제권 새 시대 열려

관광 활성화·물류 효율화



지역 경제 도약 기대

포항∼영덕 고속도로가 7일 개통되면서 포항시에서 영덕군까지의 이동 시간이 23분 단축될 것으로 전망된다.

국토교통부에 따르면 포항∼영덕 구간은 30.9㎞(포항 18.3㎞, 영덕 12.6㎞)에 이르는 왕복 4차로로, 총 1조 6115억원을 들여 2016년 착공했다.

해당 구간에는 영덕분기점 1개소와 영일만·북포항·남영덕 나들목 3개소, 포항·영덕 휴게소 2개소, 졸음쉼터 4개소가 조성됐으며, 교량 37개소(6.43㎞)와 터널 14개소(9.89㎞) 등 주요 구조물도 포함됐다.

국토교통부는 포항휴게소의 경우 선박, 영덕휴게소의 경우는 특산물인 영덕대게를 모티프로 설계해 지역의 특색을 살렸으며, 국내 최초 터널 내 GPS 시스템을 시범 도입해 운전자들의 편의를 한층 높였다.

포항시가 7일 포항휴게소(포항방면)에서 포항-영덕 고속도로 개통식을 개최했다. 포항시 제공 원본보기 아이콘

이번 고속도로 개통으로 영덕군과 포항시는 과거 42분 걸리던 이동 시간이 19분으로 줄어들고, 대구·부산 등 영남권 주요 도시로부터의 접근성이 크게 향상되면서 동해안 광역경제권 발전에 큰 전환점이 될 것으로 평가된다.

특히 영덕군은 그동안 염원했던 교통 인프라가 구축되면서 인근 대도시와의 산업·물류 측면에서의 동반 성장은 물론, 전국 10위권 안에 드는 관광객이 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

영덕군은 이번 고속도로 개통이 단순한 관광객 유입을 넘어 부가가치가 큰 '체류형 관광' 중심으로의 전환하는 계기라 판단하고 관광 내실화에 중점을 두고 있다.

이에 트레킹 명소로 자리매김한 블루로드를 중심으로 장사상륙작전전승기념관 문산호, 별파랑공원, 목재체험관, 집라인 등 기존 관광자원에 더해 상대산 관어대 모노레일, 죽도산 전망대, 도예문화체험관, 웰니스자연치유센터 등 신규 관광 인프라도 연내 본격 운영할 예정이다.

또 이를 바탕으로 웰니스 치유관광, 야간 관광 프로그램 등 장기 체류형 관광 콘텐츠를 적극 추진함으로써 영남권 주요 대도시를 겨냥한 '체류형 관광' 개발에 지역의 역량을 집중한다는 방침이다.

김광열 군수는 "광역 교통망과 지역 도로를 촘촘히 연계해 사람과 관광이 유기적으로 이어지는 경북 북부권의 관광 중심도시로 도약하겠다"며 "교통 인프라 확충을 통해 군민 생활 편의 증진과 지역경제 활성화를 함께 이루어 나가겠다"고 말했다.

영덕군은 이번에 개통하는 고속도로, 그리고 올해 초 개통한 동해선 철도와 연계한 도로망과 교통체계를 구축해 지역의 교통 편의성을 한 단계 더 업그레이드하고 있다.

이에 현재 국도 34호선 안동∼영덕 구간 도로 개량, 국지도 20호선 강구대교 건설, 강구∼축산 간 도로, 국지도 69호선 달산∼죽장 간 도로 등 내륙과 해안을 연결하는 주요 간선도로 확충 사업을 병행 추진하고 있다.

이로써 영덕군은 경북 동해안과 내륙을 잇는 상주∼영덕 고속도로, 동해안과 영남권의 주요 도시가 연결되는 포항∼영덕 고속도로, 환동해권을 이어주는 동해선 철도가 모두 한곳에 자리해 동해안의 새로운 교통 허브로 도약하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



