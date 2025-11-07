본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

울산발전소 매몰사고 사망 2명으로 늘어…3명은 사망 추정

김영원기자

입력2025.11.07 10:37

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

7일 오전 3명 추가 확인…1명 사망
나머지 2명 구조 중이나 사망 추정

울산 화력발전소 붕괴 사고 사망자가 2명으로 늘어났다.


7일 소방당국에 따르면 전날 오후 2시2분께 한국동서발전 울산화력발전소에서 보일러 타워 철거 작업 중 발생한 붕괴 사고로 근로자 9명이 매몰됐다. 이 사고로 이날 오전 10시 기준 2명이 사망했고 3명은 사망 추정, 2명은 생사가 확인되지 않은 상태다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

사고 직후 40대 남성, 60대 남성이 각각 구조돼 병원으로 이송됐다. 중상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 소방은 나머지 7명에 대한 구조 작업을 펼쳤고 전날 2명을 발견해 이 중 1명이 구조됐지만, 사망 판정을 받았다. 다른 1명도 사망한 것으로 추정되나 구조대의 접근이 어려운 상태다.


소방당국은 이날 오전 7시34분, 8시44분, 8시52분께 매몰자 총 3명을 추가 발견했다. 이 중 1명이 구조돼 병원으로 이송돼 사망 판정을 받았다. 나머지 2명은 구조 작업 중으로, 사망한 것으로 추정되고 있다.


이 밖에 2명의 근로자는 아직 매몰 위치와 생사 여부 모두 파악되지 않았다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

"앱 따라가도 없어"…자취 감춘 붕어빵 노점

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

라면이 끌고 건강기능식이 밀고…올해 'K푸드+' 수출 5.7%↑

새로운 이슈 보기