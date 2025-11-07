대전시, '유망 소상공인'4곳 선정

오븐브라더스, 커피1011, 한민닭강정, ㈜에스지엔바이오에 현판 전달

대전시가 '2025년 유망 소상공인'으로 오븐브라더스, 커피1011, 한민닭강정, ㈜에스지엔바이오 4곳을 선정하고 현판을 전달했다.

시는 올해 4월부터 117개 기업을 대상으로 성장전략, 시장 확장 가능성, 제품 창의성 등을 평가해 4개 기업에 성장 지원금 4500만 원과 컨설팅을 지원했다.

이 결과 기업은 신제품 개발과 마케팅 강화를 통해 매출과 고용이 증가하고, 판로를 확장하는 등 가시적 성과를 거두며 대전을 대표하는 경쟁력 있는 브랜드로 성장 중이다.

오븐브라더스는 국내 유일 프랑스 디저트 '덩드레스'를 개발해 희소성과 전문성을 기반으로 전국적 인지도를 높였으며, 꾸준한 성장으로 동네 작은 디저트 가게에서 사옥을 보유한 지역 대표 디저트 기업으로 자리매김했다.

커피1011은 스페셜티 커피의 대중화를 선도하며, 과학과 커피의 융합이라는 독창적 브랜드로 대덕연구단지를 중심으로 지역사회와 함께 성장해 왔으며, 이제 지역을 넘어 전국으로 커피 문화의 가치를 확장하고 있다.

한민닭강정은 전통시장인 한민시장에서 출발해 MZ세대의 취향을 반영한 양념 개발로 전통과 트랜드를 잇는 새로운 지역 대표 먹거리 브랜드로 성장하고 있다.

㈜에스지엔바이오는 특허 원료 개발을 기반으로 다양한 고객 맞춤형 화장품 브랜드를 보유하고 있으며, 국내외 시장에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 K-뷰티를 선도하는 지역 대표 화장품 기업으로 도약하고 있다.

이장우 대전시장은 "소상공인의 혁신과 도전이 곧 지역경제의 경쟁력이며, 이들의 열정이 대전의 브랜드 가치를 높이고 있다"며 "앞으로 전국이 주목하는 성공 모델로 성장할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편, 시는 2023년부터 매년 유망 소상공인 4개 업체를 선정·지원하고 있으며, 이들 중 일부는 매출액 81% 상승, 해외시장 진출, 생산성 300% 증가 등의 뚜렷한 성과를 거두며 사업의 성장성과 효과성을 입증하고 있다.





