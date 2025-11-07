본문 바로가기
하나은행, 국경없는의사회와 유산 기부 문화 활성화를 위한 MOU 체결

권재희기자

입력2025.11.07 08:44

기부 문화 활성화를 통해 사회적 책임·인도주의적 가치 확산
손님 특성에 맞는 최적화된 신탁 설계로 신속하고 정확한 사후 기부 지원

하나은행, 국경없는의사회와 유산 기부 문화 활성화를 위한 MOU 체결
원본보기 아이콘


하나은행은 지난달 27일 하나은행 본점에서 국경없는의사회 한국과 유산 기부 문화 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.


이번 협약은 유산 기부 문화 활성화 및 정착을 통해 성숙한 나눔 문화가 자리 잡고 사회적 책임과 인도주의적 가치를 확산하고자 마련됐다.

하나은행은 유언대용신탁 등 기부신탁상품을 활용해 손님 자산 특성에 최적화된 신탁 설계로 기부자의 뜻이 신속하고 정확하게 집행될 수 있도록 지원할 예정이다. 국경없는의사회 한국은 하나은행의 신탁 플랫폼을 활용해 유산 기부 참여자들이 생명을 살리는 인도주의 활동에 동참할 수 있도록 협력할 계획이다.


이와 함께 양 기관은 ▲유산 기부 상담 프로그램 공동 운영 ▲기부신탁상품 홍보 및 사례공유 ▲인도주의적 의료구호 캠페인 협력 등 긴밀한 상호협력 체계를 구축해 나갈 방침이다.


이은정 하나은행 하나더넥스트본부장은 "유산 기부의 따뜻한 마음이 인도주의적 의료구호 활동으로 이어져 많은 사람들에게 도움이 되길 기대한다"며 "하나은행은 본연의 역할을 충실히 수행하면서 보다 나은 사회를 만들기 위한 노력을 지속적으로 실천하겠다"고 밝혔다.

엠마 캠벨 국경없는의사회 한국 사무총장은 "이번 협약을 통해 유산 기부라는 특별한 나눔이 더 많은 사람들의 삶을 살리는 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이들에게 지속적인 의료 지원을 제공하겠다"고 밝혔다.


한편, 하나은행은 신탁 기반 통합 자산관리 플랫폼인 하나 리빙트러스트를 2010년 출시하여 변호사, 세무사, 부동산 전문가, 신탁 컨설턴트 등 전문 인력과 함께 금전, 부동산, 주식 등 종합적인 자산관리 서비스를 제공해 오고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
