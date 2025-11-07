테슬라, 주총서 '머스크 1조달러 보상안' 통과

주주 75% 이상 보상안 찬성

머스크 "테슬라 AI칩 삼성전자 등에서 생산"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 시가총액 8조5000억달러 달성과 차량 2000만대 인도 등 경영 목표를 달성할 경우 1조달러(약 1400조원) 상당의 주식을 보상받는 안건이 주주총회를 통과했다. 기관투자자와 기업감시단체의 반대를 누르고 세계 최대 규모의 보상안을 거머쥔 머스크 CEO가 향후 어떤 경영 전략으로 목표 달성에 나설지 관심이 쏠리고 있다. 머스크 CEO는 이날 주총에서 테슬라의 차세대 AI5 칩을 삼성전자와 TSMC 등에서 제조할 것이라고 밝히며 반도체 생산을 자체적으로 확대하기 위해 '테슬라 테라 팹' 건설 가능성도 시사했다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

6일(현지시간) 테슬라 측이 온라인으로 생중계한 주총 영상에 따르면 이날 미국 텍사스주 오스틴 본사에서 열린 연례 주총에서 머스크 CEO에 대한 주식 보상안이 주주 투표 결과 가결됐다. 전체 투자자의 75% 이상이 찬성표를 던졌으며, 보상안 통과 소식이 전해지자 회의장에는 "일론!"을 연호하는 환호성이 터져 나왔다. 머스크 CEO는 휴머노이드 로봇 '옵티머스'와 함께 무대 위에서 잠시 춤을 춘 뒤 "고마워요, 여러분"이라고 말했다.

이날 투표에는 테슬라 지분 약 15%를 보유한 머스크 CEO 본인도 참여한 것으로 전해졌다. 지난해까지만 해도 테슬라의 법인 등록지가 델라웨어주였기 때문에 CEO 보상 관련 투표에 본인이 참여할 수 없게 돼 있었지만, 지난해 주총 이후 테슬라가 법인 등록지를 텍사스주로 이전하면서 새로 적용된 법규에 따라 CEO 본인도 보유한 지분만큼 투표할 수 있게 됐다.

테슬라 이사회가 설계한 이 보상안은 머스크 CEO가 미리 정해진 경영 목표를 달성할 경우 테슬라 전체 보통주의 약 12%에 해당하는 4억2300만여주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 머스크 CEO에게 지급하는 안이다. 머스크 CEO가 이 주식 보상을 모두 받을 경우 그 규모가 총 1조달러 안팎에 달할 것으로 추산된다. 이는 세계 기업 역사상 전례 없는 규모다.

머스크 CEO가 이번 보상을 받으려면 먼저 현재 약 1조5000억달러인 테슬라의 시가총액을 2조달러로 끌어올리고, 이후 단계별 목표를 차례로 달성해 최종적으로 시총 8조5000억달러에 도달해야 한다. 또 테슬라 차량 2000만대 인도, 자율주행 소프트웨어 구독 1000만건, 휴머노이드 로봇 100만대 배치, 로보택시 100만대 상업 운행, 상각전영업이익(EBITDA) 4000억달러 실적 등도 달성해야 한다.

앞서 테슬라 이사회는 지난달 주주들에게 보낸 공개서한에서 이 보상안이 주총에서 통과되지 않으면 머스크 CEO가 회사를 떠날 수도 있다고 주주들에게 경고했다.

머스크 CEO는 지난달 22일 3분기 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 테슬라가 개발 중인 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 언급하며 "만약 우리가 이 로봇 군대를 만든다면 내가 그 로봇 군대에 강한 영향력을 가질 수 있을까"라며 "적어도 내가 강한 영향력을 갖지 못한다면 나는 그런 로봇 군대를 만드는 것이 불편하게 느껴진다"고 말한 바 있다. 자신이 프로젝트에 대한 최종 결정권과 주도권을 갖지 못한다면 관련 기술을 개발할 이유나 동기가 약하다는 취지로 해석된다. 이런 머스크 CEO와 이사회의 경고에도 테슬라 주요 주주인 노르웨이 국부펀드는 이 안건에 반대표를 던지겠다는 입장을 보였었다.

머스크 CEO는 이날 주주총회에서 자체 반도체 공장 건설 의지를 밝히며 삼성전자와의 협력 계획도 공개했다. 그는 테슬라의 차세대 'AI5' 칩에 대해 "기본적으로 네 곳에서 생산될 예정"이라며 삼성전자와 TSMC의 생산기지 세 곳을 직접 언급했다. 이어 "테슬라의 주요 파트너인 TSMC와 삼성은 물론, 인텔과도 협력할 수 있을 것"이라면서도 "공급사들로부터 최상의 시나리오를 가정해 칩 생산량을 계산해도 여전히 부족하다"며 "결국 테슬라 테라 팹(Tesla Tera Fab)을 건설해야 할 것"이라고 말했다. 이는 테슬라가 반도체 생산을 외주에서 자체 제조로 확대할 가능성을 시사한 발언으로 해석된다.

이날 뉴욕증시에서 테슬라는 전 거래일 대비 3.54% 내린 445.91달러에 마감했다. 이후 머스크 CEO 보상안에 대한 주총 결과가 나온 뒤에는 시간 외 거래에서 한때 2% 넘는 상승세를 보였다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>