트럼프, 위고비 등 비만 치료제 가격 인하 합의…"250~350달러 수준으로"

일라이 일리·노보 노디스크 합의

최혜국 기준으로 美에 제공키로

트럼프알엑스서 직구도 가능



미국 내에서 월 1000달러(약 150만 원) 이상에 판매되던 '위고비' 등 주요 비만 치료제의 가격이 250~350달러(약 36만~50만 원) 수준으로 인하될 전망이다.

도널드 트럼프 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(Oval Office)에서 열린 행사에서 비만 치료제 가격 인하 합의를 발표하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 백악관에서 '젭바운드' 제약사인 일라이 일리, '위고비' 제약사인 노보 노디스크가 미국 내 비만 치료제 가격 인하에 합의했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "두 제약사는 비만 치료약을 최혜국 기준으로 미국에 제공하기로 했다"며 "위고비 가격은 월 1350달러에서 250달러로, 젭바운드는 월 1080달러에서 346달러로 내려갈 것"이라고 말했다.

특히 65세 이상 노인과 특정 장애인 의료 지원 프로그램인 메디케어 대상자와 저소득층 의료 지원 프로그램인 메디케이드의 경우 정부의 비용 지원으로 본인부담금이 50달러까지 내려갈 것이라고 덧붙였다.

미국 소비자들은 연내 새롭게 개설될 웹사이트 '트럼프알엑스'(TrumpRx)에서 직접 이들 비만 치료제를 구매할 수 있게 된다.

위고비와 젭바운드는 GLP-1(글루카곤 유사 펩티드-1) 계열 비만 치료제로, 음식 섭취 시 장에서 분비되는 호르몬(GLP-1)을 활용해 인슐린 분비를 촉진하고 식욕을 억제한다.

트럼프 대통령은 "제가 '뚱보 약'(fat drug)이라고 부르는 이 약들은 효과가 좋고 지금까지 이 약들에 대해 나쁜 이야기를 들어본 적이 없다"며 "이 약들은 수많은 미국인의 생명을 구하고 건강을 개선하게 될 것"이라고 말했다.

또 "미국은 전 세계 인구의 4%에 불과하고 전 세계 처방 약의 13%를 소비할 뿐인데, 제약사들은 이익의 75%를 미국 소비자에게서 거둬간다"며 "만성적 불공정"이라고 지적했다.

미국에서는 제약사가 자율적으로 약값을 결정하지만, 처방약급여관리업체(PBM)와 민간 보험사의 개입으로 약가가 다른 나라보다 높게 책정돼왔다.

트럼프 대통령은 2기 행정부 출범 직후부터 관세를 무기로 글로벌 제약사들에게 미국 내 의약품 가격을 선진국 수준으로 낮추라고 압박해왔다.

이에 화이자, 아스트라제네카 등 주요 제약사들이 트럼프 행정부와 약값 인하에 합의한 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



