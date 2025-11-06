본문 바로가기
[내일날씨]겨울 문턱 넘는 '입동'이지만…날씨는 추위 없는 '가을'

김형민기자

입력2025.11.06 17:44

시계아이콘00분 31초 소요
겨울의 문턱에 들어서는 입동(立冬)인 7일. 날씨는 절기에 어울리지 않는 가을 날씨가 이어지겠다.


서울 종로구 광화문광장 인근 횡단보도에서 한 아이가 겨울옷을 입고 이동하고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문광장 인근 횡단보도에서 한 아이가 겨울옷을 입고 이동하고 있다. 연합뉴스

7일 아침 최저기온은 4∼14도, 낮 최고기온은 17∼22도로 큰 추위는 없겠다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온도 서울 9도와 20도, 인천 9도와 18도, 대전 7도와 20도, 광주 9도와 21도, 대구 8도와 20도, 울산 10도와 19도, 부산 14도와 21도로 예보됐다.

내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차는 15도 안팎에 달하겠다. 7일 새벽부터 오전 10시께까지 경기남부내륙, 강원내륙, 충청, 호남내륙, 경북내륙, 경남서부내륙에 가시거리를 200ｍ 미만으로 떨어뜨리는 짙은 안개가 끼겠다. 나머지 지역에는 가시거리 1㎞ 미만 안개가 발생할 것으로 보인다.


강원산지의 경우 동풍에 실려 낮은 고도로 구름이 들어오면서 밤에 짙은 안개가 끼겠다. 마찬가지로 동풍의 영향으로 강원영동에 7일 늦은 오후부터 8일 낮까지 총 5∼10㎜, 경북북부동해안에 8일 새벽부터 오전까지 총 5㎜ 미만의 적은 비가 내릴 때가 있겠다.


토요일인 8일까지 달 인력이 강해 바닷물 높이가 평소보다 높은 대조기로, 해안 저지대는 밀물 때 침수되지 않도록 대비해야 한다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
