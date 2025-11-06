본문 바로가기
동의과학대 이태식 교수, 평화통일 기반조성 공로로 부산시장 표창

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.06 12:12

동의과학대학교(총장 김영도)는 물리치료과 이태식 교수가 평화통일 기반조성에 기여한 공로로 부산시장 표창을 받았다고 6일 전했다.

동의과학대 이태식 교수.

동의과학대 이태식 교수.

이 교수는 통일부 산하 비영리법인 '남북장애인치료지원협의회' 자문위원으로 활동하며, 부산 지역에서 유일하게 북한 장애인 재활 및 물리치료 분야를 꾸준히 연구해 온 학자로 평가받고 있다.


대한물리치료사협회 회장(2016∼2018) 재임 시절, 남북장애인치료지원협의회 설립을 주도하고 관련 제도적 기반 마련에 앞장서는 등 남북 보건·재활 협력의 초석을 다진 점이 이번 수상 배경이 됐다.

이 교수는 "물리치료는 단순한 치료 행위를 넘어 인간의 존엄과 삶의 질을 회복시키는 일"이라며 "남북이 함께 건강한 사회를 만들어가는 데 기여할 수 있도록 연구와 봉사를 이어가겠다"고 소감을 말했다.


동의과학대학교는 이번 수상을 계기로 지역 사회와 연계한 평화·상생 중심의 학문적·사회적 활동을 더욱 확대해 나갈 계획이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
