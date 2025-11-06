본문 바로가기
여수해경, 광양항 선상 살인미수 사건 피의자 검거

호남취재본부 허선식기자

입력2025.11.06 14:27

외국인 선원 살인미수 혐의로 구속영장 발부

전남 여수해양경찰서(서장 김기용)는 "지난 3일 광양항 컨테이너부두 접안중인 LIBERTY KING호(5만5,729t, 마샬 제도 국적, 자동차운반선) 20대 외국인 선원 A씨를 살인미수 혐의로 구속했다"고 밝혔다.

여수해경은 지난 3일 광양항 선상 살인미수 사건 피의자 A씨를 붙잡았다.여수해경 제공

여수해경에 따르면 외국인 선원 A씨는 동료 선원이 평소 자신을 무시하고 모욕적인 말을 하는 것에 대해 불만을 품고 있던 중 살해할 목적으로 선내 주방에서 식칼을 가져와 수회 찌르고 목을 조른 것으로 밝혀졌다.


여수해경은 사안의 중대성을 고려해 외국인 선원 A씨를 구속한 데 이어 추가 조사와 함께 철저한 수사를 진행할 방침이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
