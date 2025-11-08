한국은 찹쌀떡, 일본은 킷캣 …대입 '합격 기원' 음식들 [맛있는 이야기]

나라마다 다른 합격 기원 음식

중국은 쭝쯔, 일본은 킷캣 나눠

베트남은 붉은 찹쌀밥 지어 기원

편집자주 최초의 과자는 고대 메소포타미아 문명에서 발견됐다고 합니다. 과자는 인간 역사의 매 순간을 함께 해 온 셈이지요. 비스킷, 초콜릿, 아이스크림까지. 우리가 사랑하는 과자들에 얽힌 맛있는 이야기를 전해 드립니다.



오는 13일 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 엿, 찹쌀떡을 찾는 손님이 늘고 있다. 끈적하고 착 달라붙는 떡과 엿은 예로부터 시험 합격을 기원하는 음식으로 여겨져 왔다. 한국처럼 교육열이 높은 다른 아시아 국가들에도 대입 시험을 앞두고 먹는 합격 기원 음식이 있다.

韓 전통의 합격 기원 음식, 엿과 찹쌀떡

찹쌀떡. 사진은 기사 중 특정 표현과 관련 없음. 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

수능 엿, 찹쌀떡 등 합격 기원 음식은 최소 조선 시대부터 만들어 먹었던 것으로 추정된다. 영조 시절(1724~1776년) '조선왕조실록'에는 과거 시험장에서 엿가락을 잘라 파는 장수들이 많았다는 내용이 기록된 바 있다. 입 안에 착 달라붙곤 하는 엿, 찹쌀떡처럼 시험에도 무사히 합격하게 해달라는 기원의 의미를 담고 있다.

오늘날 수능 엿, 찹쌀떡은 과거보다 훨씬 화려한 디저트가 됐다. 엿 안에 견과류 등 독특한 소를 넣어 만드는가 하면, 찹쌀떡도 팥소를 넘어 초콜릿, 생크림 등 다양한 맛을 추구한다.

中 쫑쯔, 日 돈가스 킷캣…의미도 각양각색

중국 전통 떡 쭝쯔(좌)와 킷캣. 바이두 캡처 원본보기 아이콘

합격 기원 음식을 나누는 전통은 한국에만 있는 게 아니다. 학구열이 높은 아시아 국가들은 저마다 각양각색의 '합격 기원 음식'을 시험 기간에 나누곤 한다.

매년 6월 '가오카오(高考·대학 입학시험)'가 열리는 중국에선 시험을 앞두고 '쭝쯔'를 먹는다. 쭝쯔는 찹쌀떡 안에 고기나 땅콩 등 소를 채워 넣고, 겉면을 댓잎이나 연잎으로 감싸 찌는 떡이다.

원래는 중국의 4대 명절 중 하나인 단오절(매년 음력 5월5일)에 만드는 음식이지만, 수험생들도 합격을 기원하며 먹곤 한다. 쭝쯔의

'쭝'이 가운데 중(中)자와 비슷하게 들린다는 이유에서다. 마치 화살이 과녁의 정중앙을 꿰뚫는 것처럼, 시험 문제를 정확히 맞혀 합격하라는 의미를 담고 있다.

일본 수험생들은 찹쌀떡이나 돈가스를 먹는다. 일본식 찹쌀떡인 '모찌(もち)'는 예로부터 행운의 상징으로 불렸고, 돈가스는 일본어 단어인 카츠(勝つ·이긴다)와 발음이 유사하기 때문이다. 영국 과자 '킷캣'도 일본에선 대입 합격 기원 선물로 나누곤 한다. 킷캣은 일본에선 "킷토카츠"로 발음되는데, 이 또한 "분명히 이긴다(きっと勝つ·킷토 카츠)"는 문장과 비슷하게 들린다.

열매 물로 밥 지어 자녀 합격 기원하는 베트남

열대 과일 걱(왼쪽)과 걱의 즙을 적셔 지은 찹쌀밥. 유튜브 원본보기 아이콘

한국이나 중국 못지않게 교육열이 뜨거운 베트남에도 합격 기원 음식이 있다. 베트남은 매년 6월 말부터 7월 사이 '고등학교 졸업 시험'을 본다. 해당 시험 성적과 고등학교 내신을 취합해 대학 입학 자격을 결정하기 때문에, 모든 수험생과 학부모의 이목이 이 시험에 집중된다.

베트남 수험생들은 고교 졸업 시험 당일, '걱(g?c)'이라는 과일의 즙을 적신 찹쌀밥을 지어 먹는 문화가 있다. 걱은 베트남 같은 열대 기후에서 자라는 과일로, 색깔은 선명한 붉은색이지만 맛은 거의 없다. 붉은색을 행운의 상징으로 여기는 베트남 사람들은 걱 찹쌀밥을 먹으며 자녀의 시험을 응원하는 셈이다.

베트남에는 시험 당일 반드시 피해야 할 음식도 있는데, 바로 땅콩과 계란이다. 베트남어로 땅콩은 '락(lac)'으로 발음되는데, 이 단어가 '탈선하다(l?c đ?·락 데)'와 비슷해 불길한 징조로 여겨진다. 계란은 빵점을 뜻하는 '0'을 닮은 모양이라는 이유로 시험 기간에 기피된다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>