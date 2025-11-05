강훈식 비서실장 "이재명 정부가 소방의 119…헌신에 맞는 보상 뒷받침"

오는 9일 소방의 날 63주년 앞두고

강훈식 비서실장, 소방공무원과 오찬

李대통령은 감기 몸살로 참석 어려워

강훈식 대통령 비서실장이 소방의 날을 나흘 앞둔 5일 용산 대통령실에서 열린 소방 공무원 격려 오찬에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

강훈식 대통령실 비서실장이 5일 소방 공무원들에게 이재명 정부가 소방의 119가 되겠다"고 말했다.

전은수 대통령실 부대변인은 이날 강 비서실장이 용산 대통령실에서 소방 공무원들과 오찬을 갖고 이같이 말했다고 밝혔다.

이번 행사는 오는 9일 63주년 소방의 날을 앞두고 마련됐다. 참석자는 김승룡 소방청장 직무대행을 비롯해 지역, 상징성, 헌신과 희생정신을 종합적으로 고려해 선정된 소방공무원 12명이다. 대통령실은 "국민의 생명과 안전을 위해 헌신해온 소방 공무원들에게 감사의 뜻을 표하고, 사명감과 자긍심을 높이기 위해 마련됐다"고 설명했다.

강 실장은 "대형 산불과 집중호우, 산사태와 가뭄 현장 등 올 한 해 최선을 다해주신 소방공무원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "위험한 현장에 가장 먼저 들어가 가장 늦게 나오는 여러분이야말로 진정한 국민 영웅"이라고 격려했다.

이어 강 실장은 "국가의 제1 책무인 국민의 생명과 안전을 지키는 일을 묵묵히 수행해주시는 여러분께 늘 마음의 빚을 지고 있다"며 "특별한 희생과 헌신에는 그에 걸맞은 보상이 따를 수 있도록 정부 차원의 적극적인 뒷받침을 다하겠다"고 말했다.

그러면서 "소방공무원의 임무는 국민의 생명을 구하는 순간 끝나는 것이 아니라, 무사히 가족과 동료의 품으로 돌아올 때 완성된다"고 강조했다.

참석자들은 강 실장에게 응급실 뺑뺑이 문제, 응급의료 전용 헬기 확대, 구급대원 충원, 산불 진화 장비 확충, 병원 이송 거리 문제 등을 건의했다. 한 참석자가 "대통령께서 임기 중 소방의 날 행사에 참석해달라"고 요청하자, 강 실장은 "꼭 전해드리겠다"고 화답했다.

한편 이재명 대통령은 이번 오찬에 직접 참석할 예정이었으나 감기 몸살로 인해 강 실장이 대신 참석했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



