남원시, 8일 '다문화가족 화합한마당' 행사

'다양한 가족 이리온(ON)' 주제

전북 남원시가 오는 8일 남원예촌마당에서 다문화가족과 지역민이 함께 어울리는 '2025 다문화가족 화합한마당' 행사를 연다.

다문화가족 화합한마당 행사 포스터. 남원시 제공 AD 원본보기 아이콘

4일 시에 따르면 이번 행사는 '다양한 가족 이리온(ON)'을 주제로 열리며 서로의 문화를 이해하고 존중하는 다문화 소통과 화합의 장으로 마련됐다.

행사에서는 네팔 근로자의 랩 공연, 캄보디아의 전통무용 압살라 춤 등 다채로운 식전 공연이 준비돼 있으며 각국의 예술이 전하는 다양성과 화합의 메시지를 전달할 예정이다.

특히 압살라 춤은 천상의 요정이 평화와 풍요를 기원하며 추는 캄보디아의 대표적인 전통무용으로 우아한 손짓과 고요한 미소가 어우러진 특별한 무대가 될 것으로 기대된다.

이와 함께 ▲공동육아 나눔터 성과발표회 ▲다문화 장기자랑 ▲다문화 음식 체험 ▲전통의상 체험 ▲만들기 체험 ▲전시회 등 다채로운 프로그램이 운영되어 시민들이 다양한 문화를 직접 보고, 맛보고, 즐길 수 있는 시간이 마련될 것이다.

나찬도 남원시가족센터 센터장은 "이번 행사가 서로의 문화를 이해하고 존중하는 따뜻한 마음을 나누는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 다문화가족이 지역사회 안에서 함께 성장하고 행복을 나눌 수 있도록 다양한 프로그램을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

남원시 다문화가정은 640세대 2,308명으로 다양한 맞춤형 사업을 지원하고 있다. 특히 결혼이민자 고향나들이 지원사업과 심리·정서 상담을 통해 올바른 자녀성장을 지원하는 마음 성장 지원사업은 큰 호응을 얻고 있다.

김미옥 여성가족과 과장은 "남원은 다양한 가족이 함께 살아가는 도시로 자리 잡고 있다"며 "이번 행사를 통해 다문화가족과 시민이 서로를 이해하고 소통하는 계기가 되길 바라며, 시에서도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>