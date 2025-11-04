코스피 5000시대 가시권…구조적 강세장 진입 신호 뚜렷

먼 얘기로만 여겨졌던 '코스피 5000'이 현실 목표로 부상하고 있다. 최근 코스피가 4000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 가운데, 주요 증권사들이 2026년 목표치를 5000포인트로 제시하기 시작했다.

글로벌 유동성 확대와 기업 실적 개선, 그리고 정부의 자본시장 활성화 정책이 맞물리면서 한국 증시가 구조적 상승 국면에 진입했다는 평가다. 전문가들은 "3저(저달러·저유가·저금리) 호황 재현과 함께 코스피 6000도 가능하다"며 "단기 조정보다는 중장기 강세 흐름에 주목해야 할 시점"이라고 진단했다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 586,000 전일대비 34,000 등락률 -5.48% 거래량 4,696,790 전일가 620,000 2025.11.04 13:38 기준 관련기사 한·미 조선 협력 본격화…글로벌 공급망 재편의 최대 수혜주 ‘조선업’ 부상[굿모닝 증시]AI 모멘텀 강화…코스피, 상승 출발 전망역대급 강세장에 늘어나는 황제株 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 106,900 전일대비 4,200 등락률 -3.78% 거래량 21,325,515 전일가 111,100 2025.11.04 13:38 기준 관련기사 한·미 조선 협력 본격화…글로벌 공급망 재편의 최대 수혜주 ‘조선업’ 부상코스피, 4200돌파…종가 기준 사상 '최고'코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파' 전 종목 시세 보기 close , 노타 노타 486990 | 코스닥 증권정보 현재가 39,150 전일대비 8,150 등락률 +26.29% 거래량 18,253,603 전일가 31,000 2025.11.04 13:38 기준 관련기사 한·미 조선 협력 본격화…글로벌 공급망 재편의 최대 수혜주 ‘조선업’ 부상[특징주]노타, 코스닥 상장 첫날 240% 급등 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 268,000 전일대비 6,500 등락률 -2.37% 거래량 1,075,900 전일가 274,500 2025.11.04 13:38 기준 관련기사 네이버, 스포티파이와 맞손…음악·팟캐스트 콘텐츠 연계한·미 조선 협력 본격화…글로벌 공급망 재편의 최대 수혜주 ‘조선업’ 부상코스피, 4200돌파…종가 기준 사상 '최고' 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 1,300 등락률 -0.94% 거래량 2,008,375 전일가 138,800 2025.11.04 13:38 기준 관련기사 한화에어로, 3분기 영업이익 8564억원…사상 최대한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대'4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감' 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>