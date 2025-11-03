전승일 광주 서구의장, 화정신동아아파트 입주자대표 '감사패'

지역공동체 활성화·주거환경 개선 공로

광주시 서구의회 전승일 의장은 지난달 28일 지역공동체 활성화와 주거환경 개선에 기여한 공로로 화정신동아아파트 입주자대표회의로부터 감사패를 받았다고 3일 밝혔다.

이번 감사패는 전 의장이 화정신동아아파트 담장 벽화사업의 원활한 추진을 위해 지속적인 관심과 행정적 지원을 아끼지 않은 데 대한 주민들의 뜻을 담은 것이다.

화정신동아아파트의 노후된 담장은 벽화사업을 통해 새롭게 단장되면서 삭막했던 공간이 주민들의 정이 오가는 소통과 힐링의 거리로 변모했다.

이 사업은 단순한 미관 개선을 넘어 세대 간 화합과 공동체 의식을 높이는 계기가 되었다는 평가를 받고 있다.

전승일 의장은 "벽화사업은 주민의 자발적인 참여와 협력으로 완성된 아름다운 결과이다"며 "앞으로도 주민이 행복하고 정이 넘치는 마을을 만들기 위해 적극적으로 지원하겠다"고 전했다.

화정신동아아파트 입주자대표회의 관계자는 "전승일 의장님께서 지역의 작은 사업에도 진심을 다해 관심을 가져주신 덕분에 아파트가 한층 더 따뜻하고 활기찬 공간으로 거듭났다"며 "입주민 모두의 감사한 마음을 담아 감사패를 드리게 됐다"고 말했다.





