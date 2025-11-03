시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

정부, 시진핑 일행에 황남빵 200상자 선물

"황남빵 의미, 신라왕관 못지 않아" 평가

조국 조국혁신당 비대위원장이 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 경주 특산품 황남빵을 준 것을 두고 "탁월한 선택이었다"고 평가했다. 2일 조 위원장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "APEC 기간 중 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 신라 금빛 왕관(국보 188호 지증왕 왕관 추정)을 선물한 것에 비하여, 시진핑 주석에게 황남빵을 선물한 건 화제가 덜 되는 것 같다"며 "황남빵 선물 의미는 신라왕관 못지않다"고 주장했다.

시진핑 중국 국가주석은 APEC 정상회의 참석차 방한한 뒤 이재명 대통령에게 선물 받은 황남빵을 먹고 "맛있게 먹었다"고 직접 감사의 뜻을 표한 것으로 알려졌다. 연합뉴스

앞서 정부는 시진핑 주석 일행에게 '맛을 보시라'며 황남빵 200상자를 보냈다. 이에 시 주석은 이재명 대통령에게 "맛있더라"며 감사의 뜻을 표한 바 있다. 이에 대해 조 위원장은 "황남빵은 경주 황남동(皇南洞)에서 시작된 빵으로 황남동의 옛 지명은 황촌(皇村)으로 여기엔 '황제 황(皇)'자가 들어간다"며 왕(王)보다 황(皇)이 권위와 위엄이 훨씬 위다"라며 "나의 뇌피셜로는 시 주석 또는 중국인들이 '황'자를 보게 될 것임을 예상하고 고르지 않았을까 싶다"고 밝혔다. 이어 그는 "물론 경주를 방문하는 중국 관광객들의 황남빵 구매를 촉진하는 효과도 노렸을 것 같다"며 "영리한 선택이다"고 치켜세웠다.

한편, 이 대통령은 지난 1일 한중 정상 회담 때 시 주석에게 최고급 소재인 본비자나무로 만든 '바둑판'과 '나전칠기 자개원형쟁반'을 선물했다. 시 주석은 이 대통령에게 샤오미 스마트폰 2대와 옥으로 만든 붓과 벼루를 선물로 준비했다. 시 주석이 샤오미15 울트라를 선물하자 이 대통령은 기기를 살펴보며 "통신 보안은 되냐"라고 물으며 화제를 낳기도 했다. 이 대통령의 질문에 시 주석은 "뒷문(백도어)이 있는지 한번 살펴보라"고 답했다.

이재명 대통령이 지난달 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 시진핑 중국 국가주석을 맞이하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이런 양국 정상의 질문은 스마트폰을 비롯한 중국산 디지털 기기에 데이터 탈취, 원격조작 등 사이버 공격용 '백도어' 의혹이 꾸준히 제기되고 있다는 점을 고려한 것으로 보인다. 중국산 제품의 백도어 의혹이 전 세계적으로 논란을 낳은 문제임에도 이 대통령과 시 주석이 다소 가벼운 농담처럼 해당 이슈를 언급하면서 관심을 끌었다.

또 중국 측이 최신 기기인 샤오미17 시리즈가 아니라 구형 모델인 샤오미15 울트라를 선물로 택한 이유는 해당 기기에 LG디스플레이가 제작한 OLED 디스플레이가 탑재됐기 때문으로 알려졌다. 중국 측 관계자 또한 한중정상회담 종료 후 선물을 공개하면서 샤오미15 울트라의 디스플레이가 한국의 LG 제품이라고 강조하며 한중 기업 간 협력을 내세우기도 했다.





