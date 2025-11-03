'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지고 젠틀" 감탄 연발

카페 직원 커피 선물에 5만원 건네

"액자에 넣어 가보로 물려줄 것"

아시아태평양경제협력체(APEC) 현장에서 우연히 이재용 삼성전자 회장을 만난 한 카페 직원이 이 회장에게 커피를 선물한 뒤 5만원을 받았다고 밝혀 화제다. 직원은 "멋지고 젠틀했다"고 감격했고, 온라인상에서는 "역시 이재용"이라는 반응이 이어지고 있다.

커피 선물에 되돌아와 5만원 건네

'아시아태평양경제협력체(APEC)' 현장에서 이재용 삼성전자 회장을 우연히 만나 커피 한 잔을 선물한 직원이 5만원을 받은 일화가 전해졌다.

APEC 기간 경주 한화리조트 내에 있는 이디야커피 매장에서 일했다는 A씨는 1일 사회관계망서비스(SNS) 스레드에 "특별한 경험을 많이 했지만 그중에서 제일 기분 좋았던 건 이재용 회장님과의 만남이었다"며 여러 장의 사진을 올렸다. 손에 커피를 든 이 회장과 A씨가 함께 찍은 사진, A씨가 5만원 권 지폐를 손에 든 모습 등이었다.

A씨에 따르면 지나가던 이 회장을 불러 커피를 건넸고, 이 회장은 인사를 하고 걸음을 옮겼다. 그러다 다시 뒤돌아와 바지 주머니에서 5만원을 꺼내 A씨에게 주었다. A씨는 "멋지고 잘생기고 젠틀하기까지 한 회장님"이라며 "주신 용돈은 액자에 넣어 가보로 물려주겠다"고 전했다.

"서민 아저씨 같아, 너무 감사한 추억"

이 게시물은 하루도 지나지 않아 조회 수 34만 회, '좋아요' 9100개를 넘겼다. 한 누리꾼이 "삼성전자 CEO가 지갑이 아니라 주머니에서 돈을 꺼내줬다고요?"라고 묻자 A씨는 "네. 서민 아저씨 같았다"고 답했다. 또한 '얼마나 떨리고 행복했느냐'는 물음에 A씨는 "손이 떨려서 음료를 만들기 힘들었다. 너무 감사한 추억을 주시고 가셨다"고 했고, '어떤 휴대전화를 쓰느냐'는 물음에는 "전 삼성폰만 쓴다"고 답했다.

A씨의 사연을 접한 누리꾼들은 "저 돈 가지고 있으면 부자 될 것 같다" "역시 갓재용" "거실 액자에 보관하고 기운 받아라" "그 어떤 실물 후기보다 부럽다" "역시 소탈하고 멋지네" "인간적인 모습 너무 좋아" "아이폰 썼으면 안 줬으려나" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 이 회장은 지난달 29일 경주에서 열린 APEC CEO 서밋 개회식에 참석했으며 다음 날 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO와 '치맥' 회동으로 온라인상에서 큰 화제를 모았다.





