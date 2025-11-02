KT, 엔비디아·삼성전자 등과 AI 네트워크 기술 상용화 협약

"6G 시대 대비 인프라 구축에 박차"

KT가 엔비디아를 비롯해 삼성전자, SK텔레콤, LG유플러스, 한국전자통신연구원(ETRI), 연세대학교 등과 '인공지능(AI)-랜 기술 및 서비스의 공동 연구 개발과 글로벌 확산'을 위한 다자간 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

AI랜(RANetwork)은 기지국과 네트워크 서버 사이에 오가는 트래픽 데이터를 실시간으로 분석해 최적의 네트워크 환경을 제공하는 차세대 통신망 기술이다. 이번 협약은 한국을 AI랜 글로벌 허브로 육성하는 동시에 AI 네트워크 기술 상용화와 국제 표준화에 기여하기 위한 것이다.

특히 국내외 주요 기업과 연구기관이 협력해 공동 연구·개발과 실증, 글로벌 확산, 국제 표준화까지 아우르는 포괄적 협력 체계를 구축했다는 점에서 의미가 있다고 KT측은 설명했다.

KT는 지난 1월 AI랜 얼라이언스에 가입해 AI 네이티브 네트워크 기술에 대한 연구개발 활동을 본격적으로 시작했다. 이 협의체는 글로벌 주요 통신사와 IT 기업, 학계가 참여해 AI와 무선망(RAN) 기술을 융합해 차세대 네트워크 혁신과 표준화를 추진하고 있다. 현재 엔비디아, 소프트뱅크를 포함한 110여 개 회원사가 활발히 협력 중이며, KT는 글로벌 표준화와 기술 검증에 기여하고 있다.

KT는 지난 9월 삼성전자와 공동 개발 중인 '사용자 맞춤형 이동성과 연결 안정화' 기술을 AI랜 얼라이언스의 워킹그룹1에 신규 연구 아이템으로 제안했으며, 현재 관련 작업이 진행 중이다.

이 기술은 사용자의 이동 경로와 네트워크 환경을 AI로 실시간 분석해 문제 발생 가능성을 예측하고, 사용자별 최적 네트워크 설정을 자동 적용하는 것이 특징이다. 기존 셀 단위 설정의 한계를 극복해 다양한 환경에서도 안정적이고 빠른 통신 품질을 제공할 수 있도록 설계됐다.

KT는 이달 초 미국 보스턴에서 열리는 AI랜 얼라이언스 전체 미팅에서 지금까지의 연구 개발 성과와 실증 결과를 발표할 예정이다.

KT 미래네트워크연구소장 이종식 전무는 "이번 MOU와 AI랜 얼라이언스 활동을 통해 KT는 글로벌 네트워크 혁신을 선도하고, 6G 시대를 대비한 AI 기반 차세대 통신 인프라 구축에 박차를 가할 것"이라고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



