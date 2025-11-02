경기도, 폭설대비 취약시설 집중 점검…11월20일까지

경기도가 겨울철 대설로 인한 인명·재산 피해를 막기 위해 이달 20일까지 '폭설 대비 취약시설 중점 점검'을 실시한다.

점검 대상은 지난해 겨울 대규모 시설피해가 발생한 농수산물시장을 비롯해 시군별로 전통시장, PEB(벽단면이 없는 철골)구조물, 비닐하우스, 축사, 위험 수목 등 총 18개 유형의 폭설 시 분야별 취약 시설이다.

경기도는 앞서 지난달 30일까지 각 시설 실정에 맞는 분야별 점검계획을 수립했다.

경기도는 점검 결과 위험성이 드러난 시설은 별도로 조치계획을 수립해 본격적인 강설 이전에 신속한 조치가 이뤄지도록 관리할 계획이다.

주요 점검 내용은 ▲시설물 노후에 따른 강설시 붕괴 위험성 ▲대규모 폭설 및 무거운 습설 등에 대비한 시설물 안정성 ▲적설 하중에 따른 위험 시설물의 철거 및 조치 여부 ▲비상 연락체계 구축 여부 및 안전관리 철저 안내 여부 등이다.

이종돈 경기도 안전관리실장은 "이번 일제 점검은 동일한 유형, 유사 피해로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위해 선제적으로 실시하는 조치"라며 "올겨울에도 '재난관리는 과잉대응'을 원칙으로 현장 중심의 신속한 의사 결정과 과감한 실행을 통해 도민 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 지난해 11월 기록적인 폭설로 도 전역에서 많은 인명피해와 3919억원의 시설피해가 발생했다.





