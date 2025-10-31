이재용, 어린이에 "효자되세요" 사인…'깐부 회동' 순간들 화제

‘깐부 회동’ 치맥 만남 연일 화제

점주 아들에 "효자되세요" 사인

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장의 3자 '치맥(치킨+맥주)' 회동이 온라인상에서 연일 화제를 모으고 있다.

시가총액을 모두 합치면 약 8300조원에 이르는 글로벌 기업의 총수 3명은 30일 서울 강남구 삼성역 인근 '깐부치킨' 매장에서 공개 치맥을 즐겼다. 이날 현장에는 세 사람을 보기 위해 몰려든 시민들로 발 디딜 틈이 없었으며, 식사가 끝날 무렵 시민들과 기념 촬영, 사인회까지 이어졌다.

"예준이 효자 되세요"…이재용 사인 화제

이재용 삼성전자 회장이 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 정의선 현대차그룹 회장과의 치맥 회동에서 한 어린이에게 사인을 해주고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특히 가장 화제를 모은 건 '이예준'이라는 어린이에게 건넨 사인이다. 이 회장은 "예준이 효자 되세요"라는 문구와 함께 사인을 남겼고, 정 회장은 사인만 남겼다. 황 CEO는 어린이의 티셔츠를 가득 채울 만큼 큰 글씨로 사인을 해줬다. 이 어린이의 정체는 회동 장소였던 깐부치킨 삼성점 점주의 아들로 전해졌다.

누리꾼들은 "저 아이는 나중에 사인 들고 삼성 면접 보면 되겠다" "사인 보관했다가 대학 등록금으로 내면 효자다" "이재용 스타성 장난 아니다" "부자 되세요 대신 효자 되라고 쓴 건가? 웃기다" 등 유쾌한 반응을 보였다.

젠슨 황 "오늘 공짜" 골든벨 울렸지만…계산은 누가?

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 지난 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동을 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이날 회동에서 누가 계산을 할지도 누리꾼들의 관심사였다. 이 회장이 "오늘 내가 다 사겠다"고 하자 현장에 있던 시민들은 일제히 '젠슨 황'을 연호했다. 이에 황 CEO는 "이 친구들 돈 많다"며 농담했다. 정 회장도 "2차는 제가 쏘겠다"고 화답해 훈훈한 분위기를 이어갔다. 잠시 후 황 CEO가 "오늘 저녁을 쏘겠다(Dinner is Free)"라고 외치자 시민들은 환호와 박수를 보냈다. 다만 실제 계산은 이 회장이 한 것으로 전해졌다. 이날 해당 매장의 전체 테이블 식사비는 약 250만원 나온 것으로 알려졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



