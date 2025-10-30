"트럼프, 금관 선물에 진심 흥분한 듯"…보디랭귀지 전문가 분석

英 매체, 전문가 분석 보도

"억눌린 즐거움과 흥분 드러났다"

한미 정상회담에서 '신라 천마총 금관' 모형을 선물 받은 도널드 트럼프 미국 대통령의 표정과 몸짓에서 매우 큰 만족감이 드러났다는 보디랭귀지 전문가의 분석이 나왔다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물한 뒤 악수하고 있다. 대통령실통신사진기자단, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

영국 더미러는 29일(현지시간) 보디랭귀지 전문가 주디 제임스 말을 인용해 "트럼프 대통령이 금관을 선물 받고 마치 미래를 상상하는 듯한 황홀한 상태에 빠졌다"고 보도했다. 그는 "트럼프가 금관을 뚫어지게 바라보는 모습은 '언제, 어떤 자리에서 이걸 쓸 수 있을지' 상상하는 상태로 보였다"고 해석했다.

제임스는 트럼프의 표정과 몸짓에서 기쁨이 드러났다고 분석했다. 그는 "트럼프는 선물을 받은 순간 금관에서 눈을 떼지 못했다"며 "이는 선물이 정말 마음에 들었을 때 나타나는 전형적인 반응"이라고 짚었다. 또 "입술은 다물고 있지만 몸을 좌우로 약간 회전시키는 제스처를 보였다"며 "이는 억눌린 즐거움과 흥분을 나타내는 신체 신호"라고 설명했다.

더불어 "선물을 준 이재명 대통령에게 팔을 두르며 등을 감싸 안는 듯한 모습도 보였다"며 "이는 진심으로 감사하는 마음을 드러낸 표현"이라고 덧붙였다.

매체는 최근 미국 전역에서 트럼프 대통령의 권위주의적 통치를 규탄하며 '노 킹스(No Kings·왕은 없다)' 시위가 벌어지는 상황에서 금관 선물이 전달됐다고 언급했다. 앞서 트럼프 대통령은 올해 2월 뉴욕시 혼잡통행료 제도 폐지를 발표하며, 본인이 왕관을 쓴 모습과 함께 '왕 만세'라는 문구가 적힌 가짜 타임 표지를 백악관 공식 인스타그램 계정에 공유해 논란이 된 바 있다.

이날 이재명 대통령으로부터 대한민국 최고 훈장인 '무궁화대훈장'과 '천마총 금관' 모형을 선물 받은 트럼프 대통령은 "이 금관은 정말 특별하다. 무궁화대훈장은 그야말로 아름답다. 지금 바로 착용하고 싶다"고 화답했다. 또 이 선물을 한국 측이 보내는 선박이 아니라 미 대통령 전용기인 에어포스원에 직접 싣고 가겠다고 요청한 것으로 알려졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



