李대통령-다카이치 첫 만남…"한일 관계 중요성 더 커져" 한목소리 (종합)[경주APEC]

한일 정상, 30일 경주 APEC 계기 회담

이 대통령 "미래지향적 협력 강화해야"

이 대통령 "다카이치 총리는 드럼·스킨스쿠버·오토바이로 제 꿈 모두 실현"…좌중 웃음

다카이치에 "도쿄 아닌 日 지방도시서 만나자"

李대통령, 한국 화장품·김 선물…다카이치, 바둑알·판 선물

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 정상회담을 갖고 양국 간 협력 의지를 다졌다.

이 대통령은 이날 오후 6시 2분 경주 화백컨벤션센터(HICO) 3층에서 다카이치 일본 총리를 만났다. 두 정상 간 만남은 이번이 처음으로 다카이치 총리가 지난 21일 취임한 이후 9일 만이다.

이 대통령은 모두 발언에서 다카이치 총리에게 "격변하는 국제 정세, 그리고 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 참으로 많은 나라"라면서 "한일 양국이 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 할 때라고 생각한다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "총리님께서도 알고 계신 것처럼 양국은 국내적으로도 정말 많은 공통점을 가지고 있다"며 "서로의 경험을 공유하고 협력을 해 나가면 이런 국내 문제들뿐만 아니라 국제적인 문제들도 얼마든지 잘 해결해 나갈 수 있다고 생각한다"고 강조했다.

다카이치 총리 역시 "일본과 한국은 서로에게 중요한 이웃 나라"라며 "지금의 전략 환경 아래 일한 관계, 일한미 간 공조의 중요성은 더욱 증대되고 있다고 생각한다"고 화답했다. 또 "올해는 일한 국교 정상화 60주년이라는 큰 기념비적인 해"라며 "그간 구축해 온 일한 관계의 기반을 바탕으로 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 저는 확신한다"고 얘기했다. 그러면서 "셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 대통령님 사이에서 잘 소통해 나갈 수 있으면 좋겠다"고 희망했다.

이 대통령은 "대한민국 국민들뿐만 아니라 동아시아를 포함한 전 세계인들이 총리님의 미래에 대해서 많은 관심을 갖고 지켜보고 있다"며 다카이치 총리의 지난주 기자회견을 언급했다. 당시 다카이치 총리는 "한국은 일본에 매우 중요한 이웃이고, 한일관계의 중요성은 더 커지고 있다. 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다"고 했다.

이 대통령은 이와 관련해 "저도 전적으로 동감할 뿐만 아니라 제가 평소에 하던 말과 똑같다"며 "놀랍게도 글자 하나 다르지 않다"고 설명했다. 이에 회의장에 있는 일부 관료들이 웃음을 터트리는 모습도 보였다.

이후 진행된 비공개 회담도 이 대통령의 농담으로 화기애애하게 진행됐다. 이 대통령이 다카이치 총리가 자신의 꿈을 모두 실현했다고 운을 띄우면서 드럼·스킨스쿠버·오토바이가 그것이라고 하자 좌중에서 웃음이 터져 나왔다고 강유정 대통령실 대변인은 전했다.

이어 강 대변인은 "이 대통령이 한일관계 중요성 공감한다며 서로 의지할 필요 높다면서 한일이 앞마당을 공유하는 너무도 가까운 사이다 보니 가족처럼 정서적으로 상처를 입는 것 같다고 하자 다카이치 총리도 매우 공감했다"고 설명했다. 아울러 이 대통령이 셔틀외교 순서상 한국이 일본을 방문할 차례라고 하면서 수도 도쿄가 아닌 지방 도시에서 뵙길 바란다고 했고, 다카이치 총리는 곧 뵙기를 바란다고 답변했다.

한편 이 대통령은 이날 취임 기자회견에서 한국의 김을 좋아하고 한국 화장품 사용한다던 다카이치 취향 고려해 한국 화장품과 김을 선물했다. 다카이치 총리는 바둑을 좋아하는 이 대통령을 고려해 이 대통령의 고향인 안동시와 자매결연 맺고 있는 가마쿠라시에서 제작한 바둑알과 바둑판을 선물했다.





