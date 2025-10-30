[포토] 세기의 회동, 북적이는 깐부치킨

이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 오후 만날 것으로 알려진 서울 삼성동 치킨집 주변이 취재진과 구경나온 시민들로 북적이고 있다.







