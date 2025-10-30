부산 기장군, 대형 복합재난 대비 ‘재난대응 안전한국훈련’ 실시

지진·화재 가정한 민·관 합동 대응훈련… 현장 대응체계 점검

부산 기장군(군수 정종복)은 지난 29일 군 재난안전상황실과 정관어린이도서관 일대에서 대형 복합재난에 대비한 '2025년 재난대응 안전한국훈련'을 실시했다.

기장군이 재난안전상황실에서 현장훈련과 실시간 연계한 토론기반훈련을 진행하고 있다. 기장군 제공

이 훈련은 행정안전부가 주관하는 전국 단위 종합 재난대응 훈련으로, 기장군은 '지진으로 인한 정관어린이도서관 보일러실 유증기 폭발 화재' 상황을 가정해 민·관 합동으로 실전형 대응훈련을 펼쳤다.

훈련에는 기장군을 비롯해 기장소방서, 기장경찰서 등 11개 유관기관과 단체 관계자 100여명이 참여했다. 각 기관은 재난 발생 단계별 상황에 맞춰 ▲주민 대피 ▲인명 구조 ▲기반시설 복구 ▲피해 지역 수습 등의 과정을 실시간으로 수행하며, 토론기반훈련과 현장훈련을 연계해 진행했다.

재난안전통신망(PS-LTE) 단말기를 활용해 현장 정보를 신속히 공유하며 대응 효율성을 높였고, 자율방재단·의용소방대·자원봉사센터 등 지역 주민 100여명도 직접 참여해 재난 대응 역량을 키웠다.

정종복 군수는 "이번 훈련은 대규모 재난상황에서 기관별 대응체계를 점검하고, 실제 대응 역량을 끌어올리는 계기가 됐다"며 "지속적인 훈련과 매뉴얼 보완을 통해 군민의 생명과 재산을 지키는 빈틈없는 안전망을 구축하겠다"고 말했다.





