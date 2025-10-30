기업은행, 3분기 누적순익 2.2조원…전년比 2.8%↑

IBK 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 19,200 전일대비 100 등락률 -0.52% 거래량 957,843 전일가 19,300 2025.10.30 14:09 기준 관련기사 IBK기업은행, 아이성장 맞춤플랫폼 '아이 봄' 출시 기업은행, IBK 함께하는 장애인신탁 출시기업은행, 올해의 브랜드상 동반성장 부문 수상 전 종목 시세 보기 close 은 올해 3분기 누적 연결기준 당기순이익이 전년 동기 대비 2.8% 증가한 2조2597억원을, 별도기준 당기순이익은 0.1% 증가한 1조9973억원을 시현했다고 30일 밝혔다.

시장금리 하락에 따른 대출마진 감소에도 불구하고 철저한 비용관리와 비이자이익 개선을 통해 실적이 개선됐다고 설명했다.

다만 3분기 당기순이익(연결기준)은 6701억원으로 작년 같은 기간보다 8.9% 줄었다.

3분기 중소기업대출 잔액은 전년 말 대비 13조1000억원 증가한 260조3000억원을 기록했다.

고정이하여신비율과 연체율은 각각 1.35%, 1.00%로 전년 동기대비 소폭 상승했지만 면밀한 건전성 관리에 힘입어 대손비용률은 0.44%로 전년 말 대비 0.04%포인트(4bp) 개선됐다.

기업은행 관계자는 "중소기업에 대한 적극적인 지원이 은행의 성장으로 이어지는 IBK 이익 선순환 구조를 이어갔다"며 "경기침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 금융애로 해소는 물론 신성장동력 발굴, 첨단산업 육성도 이어갈 예정"이라고 밝혔다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



