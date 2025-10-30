본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

디지털대성, 베트남 국제학교 JV 지분 275억 매각…"신사업 투자 재원 확보"

장효원기자

입력2025.10.30 13:47

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
디지털대성, 베트남 국제학교 JV 지분 275억 매각…"신사업 투자 재원 확보"
AD
원본보기 아이콘

교육 콘텐츠 플랫폼 기업 디지털대성 (대표 김희선)이 베트남 국제학교 합작법인 지분을 약 275억원(1920만달러)에 매각하며 신사업 투자 재원을 대규모로 확보했다. 이번 거래를 통해 디지털대성은 약 95억원의 매각차익을 실현하고, 오랜 기간 지속돼 온 해외 교육사업의 불확실성도 해소하게 됐다.


디지털대성은 30일 공시를 통해 베트남 에코파크(Ecopark)와의 합작법인 Ecopark Daesung International Education 지분 50% 전량을 매각했다고 밝혔다. 이번 거래로 확보한 약 275억원(1920만 달러) 규모의 자금은 M&A를 포함한 신성장동력 확보 및 미래 전략사업에 적극적으로 투자될 예정이다.

이번 매각으로 디지털대성은 2019년부터 이어온 베트남 현지 파트너와의 공동 투자 관계를 마무리하고, 코로나19 등으로 장기화됐던 사업 리스크를 신속히 정리하게 됐다. 또한 장부가액 기준 약 95억원의 세전 매각차익은 영업외수익으로 반영돼 올해 당기순이익 증가에 직접적으로 기여할 예정이다.


김희선 디지털대성 대표이사는 "베트남 국제학교 사업의 불확실성이 지속되는 상황에서 매각을 통한 투자 재원 확보가 미래 성장을 위해 더 합리적이라고 판단했다"며 "확보한 재원은 디지털대성의 기업가치가 한 단계 더 도약할 수 있는 신사업 추진 및 M&A 등 적극적인 성장 투자에 투입할 계획"이라고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기