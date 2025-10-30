시진핑 "트럼프, 세계평화에 진심…미중, 올바른 길로 나아가야"

미중 정상회담 모두발언

"양국, 전 세계 위해 기여해야"

미중 관계 "전반적으로 안정세" 평가

시진핑 중국 국가주석은 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 "트럼프 대통령은 세계 평화에 진심이고 세계 여러 핫스팟에 대해 관심이 지대하다"고 말했다.

시 주석은 이날 부산 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루에서 열린 미중정상회담 모두발언에서 "트럼프 대통령은 가자 휴전협정에도 기여했고 말레이시아에서는 태국·캄보디아 국경과 관련한 협정을 도출했다"면서 이같이 밝혔다.

그러면서 그는 "중국 같은 경우에도 나름대로 캄보디아와 태국 간의 국경 문제를 해결하기 위해 역할을 해왔다"며 "중국과 미국은 세계 대국으로서 전 세계 사안에 대해 큰 책임을 지고 있는 두 국가"라고 덧붙였다.

시 주석은 또 "양국과 전 세계를 위해서 계속해서 기여하기를 원하며 양국과 세계에 중요한 사안들을 위해서 오늘 좋은 논의가 이어지길 바란다"고 밝혔다.

시 주석은 "여러 바람, 역풍, 도전과제가 있다고 해도 미중 관계는 올바른 길을 향해 동일한 방향으로 나아가야 한다"고 말했다.

시 주석은 미중 관계에 대해 긍정적으로 평가했다. 그는 "미중 관계는 전반적으로 굉장히 안정세를 유지하고 있다"며 "국가 상황이 항상 다르기 때문에 동의하지 않는 경우도 있을 수 있으며, 이는 정상적인 것"이라고 했다.

미국과 협력하겠다는 뜻도 전했다. 그는 "중국은 미국과 협력할 준비가 돼 있으며, 미중은 친구가 돼야 한다"며 "중국의 발전은 '미국을 다시 위대하게(MAGA·Make America Great Again)' 비전과도 함께 간다"고 설명했다.

트럼프 대통령과 시 주석의 만남은 트럼프 2기 집권 이후 처음이다. 두 정상은 2019년 6월 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 회담한 이후 6년 4개월 만에 다시 마주 앉게 됐다.





